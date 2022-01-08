Chuyên gia nói gì về phiếu xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19 có đến 7 mũi do Bộ Y tế vừa ban hành?

Xã hội 08/01/2022 11:33

Nhiều người “sốc” với mẫu phiếu xác nhận tiêm chủng của Bộ Y tế mới ban hành dành chỗ cho tới 7 mũi vắc xin Covid-19, chuyên gia giải đáp về việc này.

Liên quan đến mẫu giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 lên đến 7 mũi được Bộ Y tế ban hành vào ngày 7/1 khiến nhiều người ngỡ ngàng, trả lời về vấn đề này, trao đổi với Infonet/ Vietnamnet, TS Phạm Quang Thái – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, việc đưa ra mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng 7 mũi nhưng không phải mỗi người sẽ tiêm 7 mũi vắc xin Covid-19.

Bởi vì, hiện nay, liều vắc xin Covid-19 có nhiều loại, ví dụ vắc xin Abdala của Cuba sẽ phải tiêm 3 mũi nếu thêm mũi tăng cường có thể phải lên mũi 4, mũi 5 mới đủ liều cơ bản. Ngoài ra, vắc xin Janssen tiêm 1 mũi là đủ thay vì 2 mũi như vắc xin khác, nếu tăng cường thêm mũi nữa cũng chỉ có 2 mũi. Vắc xin cơ bản là 3 mũi và người dân chỉ tiêm 3 mũi vắc xin Covid-19, một số người có bệnh nền, cao tuổi khả năng sinh kháng thể kém thì có thể tiêm thêm mũi bổ sung.

Chuyên gia nói gì về phiếu xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19 có đến 7 mũi do Bộ Y tế vừa ban hành? - Ảnh 1
Mẫu phiếu xác nhận tiêm chủng mới do Bộ Y tế ban hành - Ảnh: Internet

Lý giải có tới 7 mũi, TS Thái cũng cho biết, trong tương lai có thể có vắc xin có khả năng tích hợp công nghệ mới chống lại được tất cả các biến chủng thì người dân có thể tiêm. Các phiếu mũi sau đều là dành cho tương lai nên người dân không cần lo lắng sẽ phải tiêm tới 7 mũi vắc xin như trên phiếu in.

Theo quy định của Bộ Y tế, tất cả người dân đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đều sẽ nhận được giấy xác nhận tiêm có đầy đủ thông tin về thời gian tiêm, tên người tiêm, tên loại vắc xin được tiêm... Bên cạnh đó còn có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng.

Chuyên gia nói gì về phiếu xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19 có đến 7 mũi do Bộ Y tế vừa ban hành? - Ảnh 2
TS. Thái cho biết, việc đưa ra mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng 7 mũi nhưng không phải mỗi người sẽ tiêm 7 mũi vắc xin Covid-19 - Ảnh minh hoạ: Internet

Cũng trong ngày 7/1, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi các địa phương về việc sử dụng vắc xin AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm VeroCell. Tiêm mũi 3 không cùng loại thì phản ứng sau tiêm có thể khác, tùy theo loại vắc xin. Cụ thể, sau tiêm có thể mạnh hơn, ví như với người tiêm 2 mũi đầu VeroCell không phản ứng nhưng tiêm mũi 3 Pfizer hoặc AstraZeneca thì có thể mệt hơn; hoặc có người khi tiêm 2 mũi đầu vắc xin Moderna rất mệt nhưng tiêm mũi 3 Pfizer lại rất nhẹ nhàng.

 

Sau tiêm vắc xin Covid-19 nên ăn uống đầy đủ các nhóm chất đạm, protein, nghỉ ngơi, uống nhiều nước, trái cây... tránh hoạt động mạnh quá mức, không tập luyện nặng.

Thống kê của Bộ Y tế đến chiều tối ngày 7/1, tổng số liều vắc xin phòng Covid-19 đã được tiêm là 157.740.557 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.146.683 liều, tiêm mũi 2 là 70.529.369 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 9.064.505 liều.

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