Qua 10 ngày triển khai "Chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ", TP.HCM phát hiện 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vắc xin (chiếm tỉ lệ 4%) và đang khẩn trương thuyết phục tiêm vắc xin.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, tính đến ngày 18/12, tức 10 ngày sau phát động chiến dịch "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", TP.HCM ghi nhận có 349.126 người thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó, số người trên 65 tuổi có kèm bệnh nền là 169.066 người (chiếm 48,4%), người trên 65 tuổi không kèm bệnh nền là 180.060 người (chiếm 51,6%).

Qua đó, Sở Y tế TP.HCM đánh giá sau 10 ngày triển khai chiến dịch đã phát hiện những nhóm cần được can thiệp ngay, góp phần giảm nguy cơ tử vong. Trong số 80.611 người được làm xét nghiệm nhanh tầm soát đã phát hiện 647 người có kết quả dương tính và được điều trị ngay với thuốc kháng virus Molnupiravir.

Cách ly chăm sóc tại nhà 422 người, cách ly tập trung 205 người. Hiện các quận, huyện đang khẩn trương xét nghiệm tầm soát cho tất cả người dân thuộc nhóm nguy cơ trong thời gian tiếp theo, đồng thời tiếp tục cho F0 khi phát hiện ra uống ngay thuốc kháng virus.

Ngoài ra, qua 10 ngày triển khai chiến dịch, TP.HCM còn phát hiện 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vắc xin (chiếm tỉ lệ 4%).

Ảnh minh họa: Internet

Các trung tâm y tế của địa phương đang khẩn trương thuyết phục những người này tiêm vắc xin ngay. Một số người gặp khó khăn trong đi lại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện sẽ triển khai các đội tiêm tại nhà.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu trung tâm y tế các quận, huyện khẩn trương gửi danh sách người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn đến Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành để được các bác sĩ tình nguyện thăm hỏi và tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Trước đó, ngày 7/12, Sở Y tế TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP về việc ban hành kế hoạch triển khai "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ". Chiến dịch này bao gồm 6 hoạt động chính nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do COVID-19.

TP.HCM: Trên 60% F0 tử vong ở TP. Thủ Đức đều là người chưa tiêm vắc xin "Chúng tôi tha thiết mong người dân TP. Thủ Đức nói riêng, người dân TP.HCM nói chung hiểu rằng tiêm vắc xin là tự bảo vệ chính mình" - Chủ tịch TP. Thủ Đức nói.

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