Chứng kiến con gái nhiều lần bị cha dượng xâm hại, mẹ đau xót quay lại bằng chứng để tố cáo

Xã hội 05/10/2022 19:28

Hữu đã đưa cháu T. lên gác giao cấu, khi Hữu đang thực hiện thì chị Th. vô tình nhìn thấy và đã dùng điện thoại quay lại để làm bằng chứng.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 5/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Hữu (SN 1989, ngụ tại xã Hiện Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, cháu Đ.T.H.T (SN 2013, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là con của chị L.U.Th và chồng cũ. Năm 2019, chị Th. chung sống và đăng ký kết hôn với Nguyễn Trọng Hữu, có 2 con chung.

Vào khoảng tháng 4/2021, chị Th. và Hữu đưa bé T. cùng 2 con lên thuê phòng trọ ở phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương để sinh sống. Sáng 2/4/2021, cả nhà chị Thêm đến phòng trọ của anh ruột Hữu chơi và nghỉ tại đây. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lợi dụng trong phòng trọ chỉ còn cháu T. nên Hữu nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu.

Sau đó, Hữu đã đưa cháu T. lên gác để giao cấu, khi Hữu đang thực hiện thì chị Th. vô tình nhìn thấy và đã dùng điện thoại quay lại. Thời điểm này, chị Th. không tố cáo chồng, đến lúc chứng kiến Hữu nhiều lần giao cấu với con mình, chị mới dám tố cáo và cung cấp đoạn clip Hữu giao cấu với con cho công an để làm bằng chứng.

Qua chứng nhận thương tích, bé T. được xác định đã bị rách màng trinh.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Trọng Hữu để tiến hành điều tra. Ngày 5/10, Viện Kiểm sát nhân dân Bình Dương đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Hữu về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Chứng kiến con gái nhiều lần bị cha dượng xâm hại, mẹ đau xót quay lại bằng chứng để tố cáo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, một trường hợp cha dượng cưỡng hiếp con riêng cũng xảy ra tại Tuyên Quang, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 7/7, VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Thanh (SN 1992, trú tại thôn Yên Khánh, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được tố giác của ông Dương Đức H. (xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về việc đối tượng Trần Quang Thanh đã có hành vi xâm hại tình dục con gái anh là cháu T. (SN 9/9/2010).

Qua xác minh, ông Dương Đức H. và bà Trần Thị Ng. (SN 1989, trú tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã ly hôn năm 2017. Tháng 8/2021, qua mạng xã hội Facebook, bà Ng. quen biết Trần Quang Thanh. Đến tháng 10/2021, Thanh rủ Ng. về nhà tại thôn Yên Khánh, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, sau đó đến UBND xã Hoàng Khai để đăng ký kết hôn và về ở với nhau.

Sau đó, Ng. và Thanh đã về quê của Ng. tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đón hai con gái về ở cùng. Vào tháng 11/2021, lợi dụng khi vợ đi làm thuê vắng nhà, Thanh uống rượu nên nảy sinh dục vọng và đã có 3 lần thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu T.

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