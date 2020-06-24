Mới đây, một ông chồng đã lên mạng xã hội kể lại việc vợ tiêu xài hoang phí , thường xuyên xin tiền để mua mỹ phẩm. Người chồng này nghi ngờ vợ lén gửi tiền về nhà mẹ đẻ nên nhờ anh em cho địa chỉ bán mỹ phẩm giá rẻ, để vợ khỏi phải xin tiền mỗi tháng. Nguyên văn câu chuyện gây bão mạng xã hội của người chồng trẻ:

Trước nay, chị em thường bảo với nhau rằng “phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu”. Nếu may mắn, phụ nữ lấy được một người chồng yêu thương mình hết mực thì sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu gặp một người chồng keo kiệt thì cuộc sống lại gặp muôn vàn khó khăn.

Tôi bắt kê ra thì toàn ghi giá trên trời, gì mà sơn móng tay 120.000 đồng, son 300.000 đồng. Trong khi tôi tìm trên mạng loại y chang có vài chục nghìn. Váy vóc áo quần cứ 5-6 tháng tôi lại đưa đi mua…

Bài viết được anh chồng kể lại trên một diễn đàn - Ảnh: FB

Mọi người cho tôi xin địa chỉ nào bán mỹ phẩm giá hợp lý cái chứ không nó cứ lấy lý do mua sắm rồi lấy tiền của tôi mệt lắm!”.

Câu chuyện của anh chồng đã thu hút sự chú ý của đông đảo chị em. Mọi người đồng loạt “ném đá” anh chồng này vì quá keo kiệt với vợ. Theo đó, cây son anh chồng tìm được là hàng giả nên rẻ hơn nhiều so với thị trường. Nhiều người cho rằng, nếu không muốn chi tiền cho vợ, anh chồng nên sống một mình thì hơn.

Anh chồng còn không quên đăng kèm ảnh chụp lại cây son giả trong bài viết - Ảnh: FB

“Nếu anh không muốn vợ mình lấy 500 nghìn mỗi tháng thì tôi cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng anh nói vợ mình mang tiền về cho mẹ vợ mà anh không thích thì tôi chịu rồi. Đàn ông các người lấy vợ thì bắt vợ làm được bao nhiêu nộp hết cho ba mẹ chồng. Thế mà vợ cho mẹ ruột 500 nghìn, anh cũng nghĩ là to à?”, K.H bức xúc.

“Ông ở một mình thì hơn, tính tình như vậy chỉ làm khổ người ta thôi”, G.D bình luận.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ thực hư của câu chuyện trên nhưng đây vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.