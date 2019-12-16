Chồng ép con uống rượu, vợ đăng Facebook tố rồi xin cộng đồng mạng tha thứ

Xã hội 16/12/2019 10:19

Sau khi đoạn clip cha ép con uống rượu ở Bình Dương gây xôn xao MXH, mẹ của đứa bé đã lên tiếng xin cộng đồng mạng bỏ qua cho chồng.

Từ trước đến nay, những vụ việc bạo hành trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Mới đây, trên Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cha ép con uống rượu khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. 

Cụ thể trong clip, người cha liên tục ép con trai 8 tuổi uống một chất lỏng màu vàng được cho là rượu đựng trong một cái ly thủy tinh. Mặc dù đứa trẻ đã cố gắng từ chối nhưng ông bố vẫn ép  uống và hứa sẽ lấy nước cho con sau.

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Vụ việc cha ép con uống rượu khiến dư luận bức xúc - Ảnh: Internet

Sau khi uống hết ly đầu tiên, người cha vẫn tiếp tục lấy thêm một ly rượu khác cho con trai uống. Mặc dù bé đã năn nỉ: “Ly này cha uống đi, nhiều quá à” nhưng anh ta vẫn nạt nộ để con uống.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi của người đàn ông này. Được biết bé trai trong đoạn clip là T.T.Đ (8 tuổi), người cha ép con uống rượu là T.T.T (32 tuổi, quê Sóc Trăng).

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Mặc dù bé trai đã từ chối nhưng người cha vẫn ép bé uống rượu - Ảnh: Internet

Được biết, người đăng đoạn clip này lên mạng xã hội là chị P.T.H (quê Sóc Trăng), mẹ của bé Đ. Chị H. và T. là vợ chồng, có với nhau 2 đứa con là Đ. và một bé 22 tháng tuổi. Cách đây khoảng 5 tháng, vì mâu thuẫn gia đình nên chị H. gửi đơn ly hôn, về quê sống chung với gia đình. Trong khi đó, bé Đ. ở lại với cha tại một phòng trọ ở Bình Dương. Vì muốn vợ quay về nên T. quay clip trên gửi cho vợ. Cũng theo nguồn tin trên, sau khi chị H. đăng clip lên mạng xã hội thì người chồng cũng đã đưa con về Sóc Trăng xin lỗi, giao bé Đ. lại cho chị H. và gia đình ngoại chăm sóc. 

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Hiện bé Đ. đã được đưa về Sóc Trăng cho nhà ngoại chăm sóc - Ảnh: Internet

Trong 1 diễn biến liên quan, chị H. chia sẻ trên Helino: “Trước giờ anh ấy không hề đánh hay bạo hành con lần nào. Tôi thấy anh ấy đã hối hận, mong mọi người hãy tha thứ cho anh ấy”.

Hiện đoạn clip vẫn đang là chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Bình Dương bạo hành trẻ em mâu thuẫn gia đình

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