Chồng đánh đập, cạo trọc đầu, làm nhục vợ bất chấp con nhỏ đứng trước mặt

Xã hội 02/01/2018 15:28

Sau nhiều lần bị chồng đánh đập dã man, chị Thanh đã viết đơn cầu cứu các cơ quan chức năng. Đỉnh điểm là trận đòn kinh hoàng vào ngày 27/12, chị bị chồng đánh đập, cạo đầu trước mặt con trai 10 tuổi.

Trong đơn cầu cứu gửi đến truyền thông và các cơ quan chức năng, chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1973, ngụ tại tổ 3, phường Chiềng Lề, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết chị luôn sống trong tâm trạng bất an vì chồng mình (anh H.V.D, sinh năm 1972) vô cùng hung hãn, thường xuyên đánh đập vợ con dã man.

Lần bạo hành chị phải chịu gần đây nhất là vào ngày 27/12, chị Thanh bị anh D. đánh đập rồi dùng kéo cạo trọc đầu trước mặt con trai 10 tuổi.

Chị viết trong đơn: "Ngày 27/12, chồng tôi đã có hành vi bạo hành tôi và con trai. Anh ta đã lấy tay đánh tôi, rồi lấy dép vả vào mặt, đầu và thái dương của tôi. Sau đó anh ta còn lấy dao dọa giết chết mẹ con tôi gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần con trai tôi, năm nay chỉ mới 10 tuổi. Sau đó, anh ta lấy kéo cắt hết tóc của tôi trước mặt con trai".

Chồng đánh đập, cạo trọc đầu, làm nhục vợ bất chấp con nhỏ đứng trước mặt - Ảnh 1
Lá đơn chị Thanh viết để cầu cứu truyền thông và cơ quan chức năng - Ảnh: Thời Đại

Trao đổi với phóng viên, chị cho biết:“Lúc đó khoảng 10 giờ sáng, cũng như hàng ngày vì biết tính chồng hay uống rượu và chửi bới, dù khi đó tôi đang nấu chè thập cẩm bán hàng cho khách ở chợ nhưng vẫn phải bỏ đó để về nhà nấu cơm cho chồng. Thế nhưng, sau khi nấu cơm xong mời anh ăn, anh ấy bảo đang no. Thế rồi anh ấy bắt tôi lên tầng nghỉ mà không cho tôi ở tầng dưới. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, chồng tôi lại gọi tôi xuống nói chuyện”.

Chồng đánh đập, cạo trọc đầu, làm nhục vợ bất chấp con nhỏ đứng trước mặt - Ảnh 2
Chiếc kéo anh D. dùng cắt tóc vợ - Ảnh: Thời Đại
Chồng đánh đập, cạo trọc đầu, làm nhục vợ bất chấp con nhỏ đứng trước mặt - Ảnh 3
Mái tóc của chị Thanh bị chồng cạo trọc - Ảnh: Thời Đại

Được biết, anh D. không chỉ một lần đánh đập chị Thanh. Mỗi lần anh ta đi uống rượu về là mẹ con chị đều phải chịu trận.

 “Ngoài ra, anh ta còn uy hiếp giết gia đình bên nhà tôi. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta bạo hành tôi”.

Chồng đánh đập, cạo trọc đầu, làm nhục vợ bất chấp con nhỏ đứng trước mặt - Ảnh 4
Chị và con phải sống trong chuỗi ngày hoang mang vì chồng hung hãn, tàn nhẫn - Ảnh: Thời Đại

Vì không chịu nổi những trận đòn vô cớ của người chồng nên chị Thanh quyết định đơn phương ly hôn nhưng không thành. “Đã có lần tôi đưa đơn ra phường nhưng công an phường chỉ đưa ra hình thức giảng hòa mà không có biện pháp răn đe, xử lý anh ta”, chị chia sẻ trong đơn.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 30/12 lãnh đạo Công an phường Chiềng Lề, TP. Sơn La cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân. Vị lãnh đạo này còn cho biết thêm, chiều 29/12 chị Thanh cùng con gái đã đến cơ quan chức năng trình báo việc bị chồng bạo hành.

Được biết, trước đó anh D. làm nghề bán cháo lòng và nghiện rượu nặng. Cách đây khoảng 6 – 7 năm, địa phương cũng nhận trình báo tương tự của chị Thanh nhưng chỉ tiến hành hòa giải.

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