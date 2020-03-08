Liên quan đến vụ chồng chém vợ rồi tự sát, hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. Trong khi đó, 2 đứa con rơi vào hoàn cảnh bơ vơ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tại xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc người chồng chém vợ rồi tự tử khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng vào ngày 4/3 vừa qua.

Theo đó, chị N.T.T (sinh năm 1986, trú xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bị chồng là Lê Văn Hòa (sinh năm 1969) chém trọng thương. Sau khi gây án, đối tượng Hòa đã dùng dao tự tử.

Vụ việc chồng chém vợ rồi tự sát gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Theo thông tin người nhà chị T. chia sẻ trên Tổ Quốc, nạn nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng gáy, chấn thương vùng cằm, tay trái bị mất 3 ngón, tay phải bị thương. Được biết vợ chồng chị T. đã kết hôn nhiều năm, sinh được 2 người con. Con trai đầu của chị T. năm nay 13 tuổi, con gái út chỉ mới 3 tuổi.

Cũng theo nguồn tin trên, vào thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng Hòa đã đưa con lớn sang nhà người thân rồi quay về nhà dùng dao chém vợ nhiều nhát. Đau lòng hơn, đứa con gái 3 tuổi cũng có mặt ở hiện trường và nhìn thấy toàn bộ sự việc. Chứng kiến cảnh bé gái ngơ ngác đứng bên bàn thờ bố, ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Chứng kiến cảnh 2 con nhỏ bơ vơ bên bàn thờ bố, ai nấy đều không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Được biết chị T. sinh ra trong gia đình 5 chị em, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn. Trong khi đó, trước đây Hòa là người không có công việc ổn định, nghiện ma túy, khá cộc tính. Trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào tối 4/3 vợ chồng ông Hòa xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, ông Hòa đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ rồi dùng dao tự tử. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa chị T. đi cấp cứu. Còn ông Hòa vì vết thương quá nặng nên đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Chồng chém vợ rồi tự sát vì ghen tuông: Mang con đi gửi hàng xóm rồi về nhà gây án Ghen tuông, người chồng chém vợ nhiều nhát rồi dùng dao tự tử. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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