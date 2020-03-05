Ghen tuông, người chồng chém vợ nhiều nhát rồi dùng dao tự tử. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng chém vợ rồi tự tử khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, vào tối 4/3, ông Lê Văn Hòa (sinh năm 1969) và vợ là chị N.T.T (sinh năm 1986, cùng trú tại xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, ông Hòa đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ rồi dùng dao cắt 2 tay tự tử. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa chị T. đi cấp cứu. Còn ông Hòa vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện trường vụ án chồng chém vợ rồi tự tử gây xôn xao dư luận - Ảnh: Lao động

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

Theo thông tin trên Lao động, nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là do ghen tuông. Được biết, ông Hòa và chị T. lấy nhau được một thời gian rồi sau đó đi làm ăn xa. Thời gian gần đây, hai vợ chồng mới trở về địa phương sinh sống. Vào ngày xảy ra sự việc, trước khi gây án, ông Hòa đã mang con sang nhà hàng xóm gửi.

Được biết, ngay trong buổi tối cùng ngày, các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Đến sáng 5/3, ông Lê Văn Hòa đã được người nhà mai táng theo phong tục địa phương còn chị T. vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lời khai của gã chồng chém vợ cũ tới tấp tại đại lý vé máy bay ở Bình Dương Sau khi chém vợ cũ tại đại lý vé máy bay ở Bình Dương, đến khuya cùng ngày đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-chem-vo-roi-tu-sat-vi-ghen-tuong-mang-con-di-gui-hang-xom-roi-ve-nha-gay-an-352797.html