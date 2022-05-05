'Choáng' với người đàn ông '11 vợ, 30 người con', từng là đại gia một thời ở Hà Nội, nhưng không phải trường hợp duy nhất có 'nhiều vợ' tại Việt Nam

Với dáng người nhỏ, săn chắc, nhanh nhẹn và làn da nâu nên ông Chuốt rất khéo bắt chuyện, giống như "cái gì ông cũng biết". Ở độ tuổi U70, ông Chuốt vẫn còn rất minh mẫn và ưa dùng đồ công nghệ với 10 điện thoại và 20 cái sim. Hiện tại dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hi nhưng ông vẫn nhớ khoảng 200 số điện thoại mà chả cần tìm danh bạ.

Ông Dương Văn Chuốt (73 tuổi, ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) được mệnh danh là người đàn ông nhiều vợ nhiều con nhất huyện Sóc Sơn. Ông có tới 11 vợ và 30 người con, cháu chắt thì không đếm xuể. Bà con trong khu vực thường gọi ông với danh xưng ‘Chuốt 11 vợ’.

Trong nhà, ông Chuốt cũng không ngần ngại chi tiền mua các đồ công nghệ như máy tính, điện thoại, máy tính bảng các loại ghế massage thư giãn thậm chí cả flycam. Những thiết bị, công nghệ của ông mua đều thuộc dòng xịn nhất, mới nhất.

Căn nhà "to nhất thôn Thắng Chí" của ông khá đồ sộ với thiết kế cổ điển, trước nhà là khoảng sân rộng nhất trong cơ ngơi. Bên trái mặt tiền căn nhà là một xưởng cơ khí, ông thường làm việc, tự chế tạo các sản phẩm của mình. Trong xưởng có khá nhiều loại máy móc, ông cũng chẳng nhớ tất cả mua sắm hết bao nhiêu, chỉ nhớ là "khá nhiều".

"Đây là cái động cơ xe máy cũ tôi chế lại thành cái máy bơm nước, còn đây là máy phun thuốc sâu... chả ai dạy tôi cả, tôi cứ mày mò tôi làm, cứ cái gì ra tiền là tôi làm", ông Chuốt tự hào giới thiệu.

Bên trong có sân sau để vợ ông nuôi gà và trồng một số loại cây. Bên phải căn nhà là nơi tiếp khách. Phía trước nhà gần với đường lớn và cổng có khoảng sân để trồng cây.

Bên cạnh việc chính là thợ cơ khí, ông còn làm ruộng và xoay sở đủ nghề để sinh sống. "Tôi làm nhiều nghề lắm, cứ cái gì ra tiền là tôi làm, từ bất động sản đến thợ cơ khí. Không ai dạy tôi cả, tôi cứ mày mò tôi làm".

Căn nhà to lớn nhất nhì xã của ông Chuốt - Ảnh: Đinh Huy

Dù nhà rộng, nhiều vợ nhiều con nhưng ông khẳng định mình vẫn sống một mình "Tôi bây giờ vẫn “trai tân” ấy chứ, không có đăng ký kết hôn với ai đâu. Bà đầu tiên là bà cả, khi ấy tôi 18 tuổi, bà ấy 17 tuổi, lấy nhau thì làm gì có đăng ký đâu. Cứ ở với nhau rồi sinh con đẻ cái, sau đó tôi mới đi công tác khắp nơi từ Móng Cái đến mũi Cà Mau rồi mới chỗ này chỗ kia", ông Chuốt kể.

Ông Chuốt cho hay, tất cả các bà đều chủ động, ông không tán tỉnh, những người trong gia đình ông đều một vợ hoặc một chồng, không hiểu sao "cái số của tôi lại như vậy".

"Họ đều chủ động rồi nói với tôi là cho "em xin đứa con". Tính đến thời điểm hiện tại, ông có 11 vợ, 30 người con, trong đó vợ trẻ nhất SN 1998.

Nhớ lại hành trình đến với những bà vợ, sau khi đến với người vợ cả năm 18 tuổi, năm 1980, khi đã có với bà cả 5 mặt con, ông Chuốt gặp người vợ thứ 2, quê Lý Nhân (Hà Nam), là một phụ nữ sinh năm 1960.

Hai năm sau đó (năm 1982), ông Chuốt lại phải lòng người phụ nữ ở Quảng Ninh, người này sau đó sinh cho ông hai người con. Do công việc ông phải đi lang bạt nhiều nơi vào cả miền Nam, ông tiếp tục có bà tư, bà năm, rồi có tới 11 bà. Trong đó có 3 bà ở cùng xã Minh Trí.

Giờ đây, 30 người con của ông Chuốt, trong đó có 1 người con nuôi, nhiều người đã có gia đình riêng và sự nghiệp thành đạt. Người con cả của ông năm nay 51 tuổi, trong khi người con út mới chỉ có vài tuổi. Ông cũng khoe những dòng tin nhắn thường chuyển tiền đều đặn phụ giúp nuôi con còn nhỏ.

Ông Chuốt và vợ - Ảnh: Đinh Huy

Theo lời ông Chuốt, mỗi dịp lễ Tết hàng năm, con cháu của ông khắp nơi đều ùa về nhà ông thăm hỏi, vui chơi. Do đông con, đông cháu nên ông Chuốt làm hẳn một dãy nhà riêng, kê bàn ghế cho vợ, con về có chỗ ăn uống. Nơi đây cũng được làm thành phòng tiếp khách.

Ông Chuốt cũng khoe có rất nhiều nhà rộng rãi ở các tỉnh khác để cho các con. Cuộc sống có nhiều vợ nhưng ông Chuốt cho rằng không trói buộc, áp đặt gì những người này phải ở với ông.

"Mình ở với người ta thì gọi là vợ chứ thực ra mình có đăng ký kết hôn đâu", ông Chuốt nói và cho chúng tôi thêm những dòng thư rất "lâm ly, mùi mẫn" của ông và những người vợ.

Thậm chí, ông cũng nhớ rất nhiều những bức thư tình trước đây gửi cho vợ. Mỗi tháng, bà vợ nào cần tiền hay yêu cầu gì cứ gọi điện, ông sẽ chuyển khoản chu cấp. "Như vậy cho đơn giản, thoải mái, chuyện tiền nong với tôi không phải là vấn đề", ông Chuốt khẳng định.

Giờ đây, hàng ngày ông vẫn lao động, làm việc tại nhà. Dù đã hơn 70 tuổi nhưng ông Chuốt có vẻ ngoài rất khỏe mạnh, minh mẫn, nhanh nhẹn.

Bên cạnh những công việc của mình, ông Chuốt cũng khoe thời gian qua cứ có ai gặp khó khăn trong việc kiện tụng, cần trợ giúp pháp lý là ông tình nguyện làm đơn khiếu nại hộ. Hoặc ai tranh chấp ông lại đứng ra hòa giải, làm quan tòa bất đắc dĩ, không cần trả công cáng gì.

Tại Việt Nam, ông Chuốt không phải là trường hợp người đàn ông duy nhất có nhiều vợ.

Ông Nguyễn Đăng Hành (SN 1950, Khoan Tế, Gia Lâm, Hà Nội) 16 vợ, 24 con và vô số cháu ở Hà Nội. Trời phú cho ông biệt tài làm thơ từ năm lên 9 tuổi, nhiều người đọc thơ, yêu thơ và rồi yêu cả tác giả. Lúc còn trẻ, ông yêu rất nhiều người nhưng không lấy ai. Sau này, 16 người vợ ông tổ chức đám cưới và có con với họ đều nên duyên từ đôi lần gặp gỡ và chẳng hề có tình yêu.

Ông Trần Viết Chu (trước đây sống ở thôn Cầu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã qua đời cách đây nhiều năm, thọ 77 tuổi. Có hơn 12 vợ và 36 đứa con, điều lạ là người đàn ông này vẫn có thể “tề gia”, giữ gìn cuộc sống êm ấm “trên bảo dưới nghe” một cách ngoạn mục.

Ông Nguyễn Văn Tiến (57 tuổi, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, Nghệ An) không chỉ có 2 hay 3 vợ, người đàn ông được mệnh danh đào hoa này có đến 9 bà vợ. Trong số này có cả những người được cưới hỏi chính thống và những người vợ ngoài luồng không cưới hỏi. Do thường xuyên phải đi rừng lấy và mua bán thuốc, ông Tiến lại gặp và phải lòng những mối tình mới. Cứ như thế, từ sau khi cưới hỏi người vợ thứ 2, ông Tiến lại cưới và nhận 7 bà vợ khác.