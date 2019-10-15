Cho trẻ hôm nay để có nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai

Trong Ngày hội SHĐ do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk tổ chức vừa qua, ấn tượng nhất với những người tham dự có lẽ là hình ảnh của hàng trăm trẻ mầm non ở TP này khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, vô cùng sáng tạo và tự tin khi tham gia vào các sân chơi, những hoạt động của ngày hội thiết kế dành riêng cho các em. Để có được điều đó không thể thiếu vắng sự quan tâm chăm sóc của mỗi gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương; các thầy cô và cha mẹ có quyền tự hào bởi đó là sản phẩm của phương pháp giáo dục, nuôi dưỡng phù hợp, đầy đủ dưỡng chất.

TP Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ở miền Trung và là một trong năm tỉnh, TP trên cả nước triển khai sớm nhất chương trình SHĐ. Đề án SHĐ tại Đà Nẵng giai đoạn đầu (2016-2017) từng được thực hiện tại 5 quận, huyện nơi có trẻ em khó khăn ở tất cả các loại hình cơ sở giáo dục mầm non. Cho đến năm học 2018-2019, quy mô chương trình được mở rộng ra phạm vi toàn TP với sự tham gia của 330 trường học, cơ sở giáo dục với số lượng trẻ tham gia uống sữa là hơn 47.000 trẻ em.

Trong phát biểu của mình về Đề án SHĐ, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiều lần nhắc đến ý nghĩa nhân văn của Chương trình SHĐ đang được triển khai. Ông Chinh khẳng định: Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng nhằm phát triển toàn diện về tầm vóc, trí tuệ, thể lực của người Việt Nam, nâng cao chất lượng cuộc sống, Chương trình SHĐ đặt nền tảng cho sự phát triển và trưởng thành của trẻ ở cấp học tiếp theo. “Việc đầu tư cho trẻ hôm nay để có một thế hệ phát triển mạnh mẽ về thể chất và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong tương lai là việc làm hết sức ý nghĩa và quan trọng” - ông Chinh nhấn mạnh.

Ông Chinh nêu dẫn chứng: Sau thời gian thực hiện chương trình SHĐ kết hợp với sự quan tâm chăm sóc của gia đình và nhà trường, đa số trẻ đều được cải thiện về thể lực và trí tuệ, trẻ khoẻ mạnh, thông minh, nhanh nhạy và chú ý hơn trong các hoạt động, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi của Đà Nẵng chỉ còn 0,4%. “Đề án SHĐ đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, tạo tâm thế phấn khởi cho phụ huynh, đặc biệt những phụ huynh là công nhân tại các khu chế xuất và khu công nghiệp, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn” - ông Chinh chia sẻ.

Tiếp tục đồng lòng

Ông Lê Trung Chinh khẳng định, lãnh đạo TP ghi nhận những kết quả tích cực mà chương trình SHĐ mang lại. Giai đoạn năm 2018 -2020, để tiếp tục phát huy hiệu quả từ Đề án này rất cần sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, ngành, địa phương của TP; các quận huyện, các nhà trường và đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ của cha mẹ học sinh.

Niềm vui uống sữa học đường của trẻ

Ông Chinh đề nghị: Ban chỉ đạo Đề án SHĐ các cấp cần triển khai, giám sát, hướng dẫn cho trẻ uống sữa khoa học, hợp lý. Từ đó có những đánh giá cụ thể để có thể tiếp tục triển khai hiệu quả hơn ở những năm tiếp theo.

Những nhận định của ông Lê Trung Chinh cũng phản ánh chính xác thực tế ghi nhận với thực tế ghi nhận được từ chính các nhà trường mầm non và các gia đình có con ở lứa tuổi được thụ hưởng chương trình. Chương trình SHĐ đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối từ các ban ngành và các bậc phụ huynh đối với cách thức triển khai cũng như về chất lượng sữa của Vinamilk được sử dụng trong các cơ sở giáo dục. Tất cả đều mong muốn đề án SHĐ sẽ được triển khai tiếp tục trong giai đoạn năm 2021-2025.

Điều này không chỉ thể hiện sự quyết tâm đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cao từ các cơ sở giáo dục mà còn thể hiện sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đầu tư nguồn lực có hiệu quả của các cấp chính quyền, các Ban ngành đoàn thể của TP và sự đồng thuận của quý phụ huynh học sinh cùng đông đảo người dân chung tay cải thiện tầm vóc cho thế hệ tương lai Việt Nam.

Bà Phạm Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, Sở đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trong quá trình thực hiện chặt chẽ, theo dõi các bảng biểu, kiểm tra từ việc lưu trữ sữa, cách thức cho các con uống như thế nào, tìm hiểu tâm tư và cả những trăn trở của phụ huynh để thực hiện chương trình SHĐ ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam Trần Quang Trung chia sẻ về Chương trình sữa học đường trên thế giới và tại Việt Nam

Chương trình SHĐ ở Đà Nẵng còn có “đường dây nóng” để tiếp nhận, giải đáp những phản ánh, băn khoăn thắc mắc của các nhà trường, phụ huynh trong quá trình triển khai chương trình này. Điều này là minh chứng rõ nét và đã tạo niềm tin về sự minh bạch, chuyên nghiệp trong việc triển khai chương trình.

Ông Trần Quang Trung – Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa ăn học đường khi cho rằng: Chúng ta dành nhiều thời gian ở môi trường công sở, thì trẻ em dành phần lớn thời gian ở học đường. Chính vì vậy, trường học có tác động không nhỏ đến sự phát triển của các em thông qua chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Chính vì lý do trên, chương trình Sữa học đường đã ra đời và phát triển với mục đích nhân văn cao cả, đó là khuyến khích trẻ em uống sữa nhằm bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho nhu cầu cơ thể, cải thiện sự phát triển về thể chất và trí tuệ, đồng thời giúp các em hình thành thói quen ăn uống dinh dưỡng hợp lý.

Tuy nhiên, theo ông Trung, để làm nên một chương trình SHĐ an toàn, hiệu quả không phải là chuyện đơn giản, mà đó là kết quả của cả một quá trình làm việc nghiêm túc, dài lâu với nhiều sự nỗ lực, chung sức của các bên liên quan. Từ khâu đầu tư vùng sữa tươi nguyên liệu cho đến khâu sản xuất, kiểm tra thành phẩm, vận chuyển đến các cơ sở giáo dục... Vinamilk đã chứng minh được uy tín và thương hiệu của mình bằng cách nghiên cứu, đầu tư kĩ lưỡng và minh bạch trong từng khâu sản xuất nhằm đảm bảo độ tươi ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm của từng hộp sữa khi giao đến tay các em học sinh mẫu giáo và tiểu học được thụ hưởng chương trình, cố gắng không để xảy ra bất kì trường hợp ngộ độc thực phẩm trong suốt thời gian vừa qua.

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Mong nhiều nơi có ngày hội SHĐ như Đà Nẵng

Tôi mong rằng không chỉ ở Đà Nẵng mà sắp tới, trẻ em các tỉnh thành khác cũng sẽ sớm có được những ngày hội SHĐ cho riêng mình.

Chương trình SHĐ trên Thế giới là một chương trình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cải thiện và tăng cường thể trạng của trẻ em. Chính vì vậy, tại các nước đã triển khai, chương trình luôn đạt được sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ từ chính phủ, các ban ngành liên quan và các bậc phụ huynh.

Trong thời gian qua, các thành viên trong Hiệp Hội Sữa Việt Nam đã tích cực trong việc triển khai Quyết định 1340/QĐ – TTg ngày 08/7/2016 đầy nhân văn của chính phủ. Trong đó tiêu biểu là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk. Tôi xin thay mặt Hiệp Hội Sữa Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp bền bỉ của Vinamilk trong suốt chặng đường 12 năm qua luôn khẳng định vị thế tiên phong trong chương trình SHĐ; đánh giá cao sự đầu tư một cách bài bản, vững chắc để triển khai chương trình trên phạm vi toàn quốc một cách an toàn, hiệu quả. Các kết quả thu được thông qua chương trình SHĐ do Vinamilk triển khai thật đáng khích lệ.

Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam - Ông Trần Quang Trung