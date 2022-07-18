Cháy lớn tại chợ thị xã, khoảng 28 ki-ốt chìm trong biển lửa

Sáng ngày 18/7, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ thị xã trên địa bàn.
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Theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 18/7, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ thị xã Buôn Hồ.
Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk, khuya 17-7, đơn vị nhận được tin báo cháy tại Chợ thị xã Buôn Hồ.
Ngay sau đó, đơn vị đã điều 8 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức công tác chữa cháy.
Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18/7 đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Ước tính thiệt hại ban đầu có khoảng 28 ki - ốt bị cháy (chủ yếu kinh doanh mặt hàng gia vị, hàng mã, đồ khô...), không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.
Theo Người Lao Động, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, chợ thị xã Buôn hồ hiện có 538 ki ốt, quầy, sạp kinh doanh, buôn bán, do Công ty TNHH khai thác quản lý chợ Buôn Hồ quản lý.
Dù gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng chữa cháy đã triển khai chiến thuật chữa cháy hợp lý, tiến hành khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan sang hàng trăm ki ốt khác và các hộ dân ở xung quanh chợ, bảo vệ thành công tài sản giá trị hàng trăm tỉ đồng.