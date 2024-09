Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết lửa bùng lên từ 1 bãi rác/bãi phế thải gần đó và nhanh chóng lan sang khu xưởng. Do lửa bắt vào các đồ dùng, vật dụng dễ cháy nên người dân không thể tự xử lý, lập tức liên hệ các lực lượng chức năng ứng cứu.

Cháy lớn tại Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội vào sáng ngày 28/9 - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Dẫn tin từ báo Kinh tế Đô thị, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an huyện Hoài Đức nhận tin từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội báo xảy ra cháy tại khu xưởng sản xuất do ông Nguyễn Phi Sơn làm chủ đầu tư, hiện đang cho 3 đơn vị thuê làm xưởng sản xuất gồm: Xưởng sản xuất của ông Phí Công Quảng, Nguyễn Đình Sơn, Tạ Văn Tưởng và 1 nhà xưởng của ông Nguyễn Phi Sơn tự sản xuất.

Các đơn vị phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực 2, Đội CS PCCC & CNCH Đan Phượng, Công an các xã Dương Liễu, Sơn Đồng, Cát Quế, Minh Khai, Đắc Sở, Yên Sở, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức.