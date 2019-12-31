Sau khi rửa chén vào, người bà phát hiện bé gái bị dâm ô nên hô hoán và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Mới đây, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Thuận (42 tuổi, trú xã Trung Trạch) để điều tra về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Bé gái bị dâm ô là em N.T.N (11 tuổi).

Theo thông tin trên Tiền Phong, vào khoảng 19 giờ ngày 11/12, Thuận gặp em N. đang chơi tại một quán tạp hóa ở thôn 4 nên gọi lại, ôm vào người. Thấy bé N. không phản ứng, đối tượng chở nạn nhân về nhà mình để tiếp tục giở trò dâm ô. Sau khi thỏa mãn, Thuận mới chở nạn nhân về nhà.

Chân dung gã hàng xóm xâm hại bé gái 11 tuổi - Ảnh: Internet

Đến chiều hôm sau (12/12), Thuận tiếp tục đến nhà bé N. với lý do tìm bạn là anh H. (bố của bé N.). Lúc này, anh H. không có nhà, Thuận gặp bà nội của bé N. đang rửa chén ngoài giếng nên chào hỏi qua loa rồi vào nhà. Tại đây, Thuận nhìn thấy bé N. đang ngồi học bài thì ngồi xuống bên cạnh thực hiện hành vi dâm ô. Ngay lúc này, người bà vào nhà nhìn thấy cảnh tượng trên liền hét lớn, đuổi Thuận về. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, Thuận đã thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình. Được biết, đối tượng này đã ly hôn vợ được 6 năm. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Toàn cảnh vụ nữ sinh bị khống chế dâm ô suốt 2 giờ ngay trong trường học Gã thanh niên khống chế nữ sinh suốt 2 giờ trong nhà vệ sinh của trường để dâm ô và quay lại clip. Ngay sau khi sự việc bị phát hiện, Bảo đã bị công an tạm giữ.

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