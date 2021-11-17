Chàng shipper có phản ứng 'ngược đời' khi bị khách nữ 'bom hàng', không 'bóc phốt' mà còn cảm ơn rối rít

Câu chuyện đằng sau việc khách hàng từ chối nhận hàng và lời cảm ơn của shipper khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện của một nhân viên ship đồ bị "bom hàng" gây nhiều sự chú ý. Chuyện khách hàng đặt đồ không lấy chẳng phải điều xa lạ tuy nhiên trong trường hợp này thay vì bực tức, nam shipper còn gửi lời cảm ơn đến vị khách đã "bom hàng".

Cụ thể, một shipper đăng tải lên mạng xã hội một đoạn clip khoe bị khách "bùng đơn". Anh tâm sự: "Nếu khách hàng không có ý định nhận sẽ phớt lờ điện thoại. Tuy nhiên vị khách đặc biệt này lại chủ động gọi cho anh, nhắn vì lí do bận không thể nhận được hàng nên nhờ shipper ăn dùm, chị cũng đã thanh toán đầy đủ qua thẻ".

Shipper bị khách 'bom' phần ăn vẫn vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trước sự việc bất ngờ này, chàng shipper gửi lời cảm ơn rối rít: "Dạ cảm ơn chị. Bởi vậy ta nói những lúc khó khăn mới thấy cái tình người. Nếu mà chị có xem được video này cho em gửi lời cảm ơn chị nha. Bún và thịt nướng ngon lắm chị".

Bởi 1 lý do nào đó mà chị khách không thể nhận hàng, tuy nhiên thay vì "bom hàng" như 1 số trường hợp bị "bóc phốt" trên mạng xã hội thì vị khách này lại có tình người khi thanh toán đầy đủ, còn gửi tặng suất ăn đó cho shipper. Dù phần ăn chẳng giá trị là bao nhưng hành động tử tế của chị khiến nhiều người ấm lòng.

Suất bún thịt nướng mà shipper được khách hàng tặng - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi đoạn clip đăng tải, cộng đồng mạng dành vô số lời khen ngợi, tán thưởng. Mọi người đều cho rằng, nếu ai cũng suy nghĩ đến sự vất vả, khó nhọc của các shipper thì chuyện "bom hàng" có lẽ không xảy ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-shipper-co-phan-ung-nguoc-doi-khi-bi-khach-nu-bom-hang-khong-boc-phot-ma-con-cam-on-roi-rit-436957.html