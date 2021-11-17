Chàng shipper có phản ứng 'ngược đời' khi bị khách nữ 'bom hàng', không 'bóc phốt' mà còn cảm ơn rối rít

Xã hội 17/11/2021 11:19

Câu chuyện đằng sau việc khách hàng từ chối nhận hàng và lời cảm ơn của shipper khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện của một nhân viên ship đồ bị "bom hàng" gây nhiều sự chú ý. Chuyện khách hàng đặt đồ không lấy chẳng phải điều xa lạ tuy nhiên trong trường hợp này thay vì bực tức, nam shipper còn gửi lời cảm ơn đến vị khách đã "bom hàng". 

Cụ thể, một shipper đăng tải lên mạng xã hội một đoạn clip khoe bị khách "bùng đơn". Anh tâm sự: "Nếu khách hàng không có ý định nhận sẽ phớt lờ điện thoại. Tuy nhiên vị khách đặc biệt này lại chủ động gọi cho anh, nhắn vì lí do bận không thể nhận được hàng nên nhờ shipper ăn dùm, chị cũng đã thanh toán đầy đủ qua thẻ".

Chàng shipper có phản ứng 'ngược đời' khi bị khách nữ 'bom hàng', không 'bóc phốt' mà còn cảm ơn rối rít - Ảnh 1
Shipper bị khách 'bom' phần ăn vẫn vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trước sự việc bất ngờ này, chàng shipper gửi lời cảm ơn rối rít: "Dạ cảm ơn chị. Bởi vậy ta nói những lúc khó khăn mới thấy cái tình người. Nếu mà chị có xem được video này cho em gửi lời cảm ơn chị nha. Bún và thịt nướng ngon lắm chị".

Bởi 1 lý do nào đó mà chị khách không thể nhận hàng, tuy nhiên thay vì "bom hàng" như 1 số trường hợp bị "bóc phốt" trên mạng xã hội thì vị khách này lại có tình người khi thanh toán đầy đủ, còn gửi tặng suất ăn đó cho shipper. Dù phần ăn chẳng giá trị là bao nhưng hành động tử tế của chị khiến nhiều người ấm lòng.

Chàng shipper có phản ứng 'ngược đời' khi bị khách nữ 'bom hàng', không 'bóc phốt' mà còn cảm ơn rối rít - Ảnh 2
Suất bún thịt nướng mà shipper được khách hàng tặng - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi đoạn clip đăng tải, cộng đồng mạng dành vô số lời khen ngợi, tán thưởng. Mọi người đều cho rằng, nếu ai cũng suy nghĩ đến sự vất vả, khó nhọc của các shipper thì chuyện "bom hàng" có lẽ không xảy ra. 

Một shipper giao hàng nhiều nơi mắc Covid-19, có 17 người cùng công ty là F1

Một shipper giao hàng nhiều nơi mắc Covid-19, có 17 người cùng công ty là F1

Từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2.027 ca mắc Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   shipper anh chàng shipper anh shipper được người dân tặng canh

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số