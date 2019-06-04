Cha ném xác con gái 8 tuổi xuống sông: Bóp cổ đến chết rồi gọi video cho người tình ở Hàn Quốc

Xã hội 04/06/2019 11:25

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông này khai sau khi giết chết con gái, gã đã gọi video cho người tình ở Hàn Quốc.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị cha sát hại, vứt xác xuống sông Hàn, mới đây lãnh đạo Công an Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị VKSND Tối cao làm thủ tục ủy thác về tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc để lấy lời khai, chứng cứ từ một người phụ nữ ở Hàn Quốc.

Theo lời khai mới nhất của Bùi Văn Hời tại cơ quan công an, sau khi giết con gái là bé Ngân (8 tuổi), Hời đã gọi video cho người tình Hàn Quốc để cô nhìn thấy bé đã tử vong. Sau đó Hời bỏ 2 cục đá nặng khoảng 10kg vào bao tải có chứa thi thể nạn nhân chở lên cầu Thuận Phước ném xuống sông Hàn.

Cha ném xác con gái 8 tuổi xuống sông: Bóp cổ đến chết rồi gọi video cho người tình ở Hàn Quốc - Ảnh 1
Đối tượng Bùi Văn Hời tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, Bùi Văn Hời và vợ sau khi kết hôn đã sinh được 3 người con. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Hời đã sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động.

Ở nước ngoài, Hời quen biết và có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ tên Jin. Chính vì vậy khi về nước, người này thường xuyên mắng chửi vợ con. Sau đó, Hời ly hôn với vợ và đón cô gái Hàn Quốc sang sống chung.

Tháng 3/2018, Hời đón bé Ngân vào Đà Nẵng sống cùng với người tình tại một khách sạn ở quận Sơn Trà. Tuy nhiên, giữa bé Ngân và người phụ nữ Hàn Quốc hay xảy ra mâu thuẫn nên Hời đưa con gái vào chùa còn mình vẫn tiếp tục sống với người tình.

Đến dịp Tết vừa qua, Hời lại đón con gái về sống chung. Giữa bé và người tình của cha lại tiếp tục mâu thuẫn, người phụ nữ Hàn Quốc bỏ về nước. Điều này khiến Hời vô cùng tức giận.

Cha ném xác con gái 8 tuổi xuống sông: Bóp cổ đến chết rồi gọi video cho người tình ở Hàn Quốc - Ảnh 2
Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được thi thể của bé Ngân - Ảnh: Internet

Sau đó, đến ngày 1/2/2019, khi Ngân quấy khóc trong lúc uống sữa, Hời đã bóp cổ con gái đến chết. Phát hiện con gái chết, gã đã quấn thi thể nạn nhân vào chăn rồi đặt bên góc giường.

Sau đó, Hời gọi video cho người tình ở Hàn Quốc. Đến ngày 4/2, Hời mang thi thể con gái vứt xuống sông Hàn.

Vứt xác xong, Hời lại trở về khách sạn. Đến ngày 8/2, vì dằn vặt với tội ác của mình, người này định đi đầu thú nhưng lại thay đổi ý định và bỏ trốn.

Trong thời gian này, Hời vẫn tiếp tục liên lạc với người tình và muốn tìm cách trốn sang Hàn Quốc.

Lúc này, người tình của Hời đã báo cho bạn của người vợ trước về cái chết của bé Ngân. Nhận được tin, người thân của nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc và tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Vụ giết con rồi ném xác xuống sông Hàn phi tang: Cha vừa khóc vừa khai, muốn gửi lời xin lỗi gia đình

Vụ giết con rồi ném xác xuống sông Hàn phi tang: Cha vừa khóc vừa khai, muốn gửi lời xin lỗi gia đình

Tại cơ quan điều tra, khi khai nhận tội ác của mình, người cha giết con gái 8 tuổi rồi ném xác xuống sông không ngừng rơi nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   cha sát hại con bé gái 8 tuổi bị cha sát hại vứt xác

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản