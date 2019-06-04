Theo lời khai mới nhất của Bùi Văn Hời tại cơ quan công an, sau khi giết con gái là bé Ngân (8 tuổi), Hời đã gọi video cho người tình Hàn Quốc để cô nhìn thấy bé đã tử vong. Sau đó Hời bỏ 2 cục đá nặng khoảng 10kg vào bao tải có chứa thi thể nạn nhân chở lên cầu Thuận Phước ném xuống sông Hàn.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị cha sát hại, vứt xác xuống sông Hàn, mới đây lãnh đạo Công an Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị VKSND Tối cao làm thủ tục ủy thác về tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc để lấy lời khai, chứng cứ từ một người phụ nữ ở Hàn Quốc.

Ở nước ngoài, Hời quen biết và có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ tên Jin. Chính vì vậy khi về nước, người này thường xuyên mắng chửi vợ con. Sau đó, Hời ly hôn với vợ và đón cô gái Hàn Quốc sang sống chung.

Như thông tin trước đó đã đưa, Bùi Văn Hời và vợ sau khi kết hôn đã sinh được 3 người con. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Hời đã sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động.

Tháng 3/2018, Hời đón bé Ngân vào Đà Nẵng sống cùng với người tình tại một khách sạn ở quận Sơn Trà. Tuy nhiên, giữa bé Ngân và người phụ nữ Hàn Quốc hay xảy ra mâu thuẫn nên Hời đưa con gái vào chùa còn mình vẫn tiếp tục sống với người tình.

Đến dịp Tết vừa qua, Hời lại đón con gái về sống chung. Giữa bé và người tình của cha lại tiếp tục mâu thuẫn, người phụ nữ Hàn Quốc bỏ về nước. Điều này khiến Hời vô cùng tức giận.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được thi thể của bé Ngân - Ảnh: Internet

Sau đó, đến ngày 1/2/2019, khi Ngân quấy khóc trong lúc uống sữa, Hời đã bóp cổ con gái đến chết. Phát hiện con gái chết, gã đã quấn thi thể nạn nhân vào chăn rồi đặt bên góc giường.

Sau đó, Hời gọi video cho người tình ở Hàn Quốc. Đến ngày 4/2, Hời mang thi thể con gái vứt xuống sông Hàn.

Vứt xác xong, Hời lại trở về khách sạn. Đến ngày 8/2, vì dằn vặt với tội ác của mình, người này định đi đầu thú nhưng lại thay đổi ý định và bỏ trốn.

Trong thời gian này, Hời vẫn tiếp tục liên lạc với người tình và muốn tìm cách trốn sang Hàn Quốc.

Lúc này, người tình của Hời đã báo cho bạn của người vợ trước về cái chết của bé Ngân. Nhận được tin, người thân của nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc và tìm kiếm thi thể nạn nhân.