Cặp đôi Bình Thuận hoãn cưới giữa mùa dịch Covid-19: ‘Khi đất nước đang gồng mình chống dịch, không làm gì được thì hãy ngồi yên’

Xã hội 12/03/2020 14:28

Mặc dù đã mời hết bạn bè, họ hàng nhưng cặp đôi vẫn quyết định hoãn đám cưới để bảo vệ sức khỏe cộng đồng giữa mùa dịch Covid-19.

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 tại nước ta vẫn đang diễn biến phức tạp. Virus Corona không chỉ tác động xấu đến kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện cặp đôi tại Bình Thuận thông báo hoãn đám cưới vì lo ngại dịch bệnh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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Cặp đôi thông báo hoãn cưới giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh: FB

“Vì tình hình Covid-19 đang có chiều hướng xấu, để đảm bảo sức khỏe bà con, cũng như vì cộng đồng nên gia đình em quyết định tạm hoãn tổ chức đám cưới vào ngày 14/3/2020 (nhằm ngày 21/2/2020 ÂL). Đám cưới của chúng em sẽ được tổ chức khi nào tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Kính mong quý khách, anh, chị, em, cô, dì, chú bác thông cảm.

Khi đất nước đang gồng mình chống dịch, nếu không giúp được gì thì xin hãy ngồi yên. Đó cũng là một phần trách nhiệm và lương tâm của mỗi người. Xin cảm ơn và xin lỗi mọi người”, cặp đôi chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo thông tin chú rể chia sẻ trên Dân Sinh, gia đình hai bên đã mời khoảng 700 khách. Sau khi thuyết phục cha mẹ, cặp đôi đã phải gọi báo cho từng người thân ở xa. Chưa kể, những người khách gần nhà thì cha mẹ của cô dâu, chú rể phải đến từng nhà để báo, gửi lời xin lỗi. 

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Hành động của cặp đôi được cư dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của cặp đôi đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người gửi lời khen ngợi và chúc phúc cho cả hai. 

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Từ khóa:   Bình Thuận virus Corona hoãn đám cưới

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