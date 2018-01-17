Cánh mày râu lên tiếng ‘bóc phốt’, hé lộ 7 nguyên nhân khiến chị em xinh đẹp mà vẫn ế

Xã hội 17/01/2018 11:24

Mới đây, một trang fanpage nổi tiếng đã chia sẻ bài viết của một đấng mày râu nói về nguyên nhân khiến chị em phụ nữ vẫn ế dù xinh đẹp, giàu có thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong bài viết, nam thanh niên nêu ra 7 nguyên nhân chính:

“Nhiều chị em xinh xinh, nhà giàu nhưng suốt ngày than ế, em xin nói cho các chị lý do khiến các chị ế đây:

Thứ 1: Xinh nhưng chảnh nên không thằng nào dám đến tán.

Thứ 2: Đàn ông bọn em thấy mấy đứa xinh thì chỉ ghẹo cho vui thôi chứ trong đầu lúc nào chả nghĩ các em ý có người yêu rồi nên cũng chả muốn tán.

Thứ 3: Các chị đã xinh lại còn giàu có, thì ai dám trèo cao, tán được thì chớ, chứ tán không được thì lại bảo ‘tiền ít mà đòi hít gì đó thơm”, không biết tự lượng sức mình.

Cánh mày râu lên tiếng ‘bóc phốt’, hé lộ 7 nguyên nhân khiến chị em xinh đẹp mà vẫn ế - Ảnh 1

Thứ 4: Được người ta thích rồi nhưng các chị không chịu nhận lời, còn làm trò kiêu sa kéo dài thời gian nọ kia, đến lúc nó chán rồi nó đi tán đứa khác thì lại than thân trách phận.

Thứ 5: Nhiều chị cứ thích nồi nào úp vung nấy, kén cá chọn canh, trai nghèo thì chê mà trai giàu thì đi theo, trong khi đó nó lại không thích các chị, thế thì ngồi đấy mà chờ với chả đợi nhé.

Thứ 6: Yêu đứa này rồi nhưng vẫn đi chơi với đứa khác để tỏ vẻ mình được nhiều trai theo đuổi, nhiều anh em bạn bè… Mang cái tiếng lắm anh trai nuôi, bạn trai nuôi nên chả thằng nào dám yêu.

Thứ 7: Các chị lúc nào cũng muốn trâu đi tìm cọc chứ chả bao giờ các chị chủ động tỏ tình tán tỉnh, xin thưa các chị 2018 rồi, chủ động hộ bọn em tí”.

Cánh mày râu lên tiếng ‘bóc phốt’, hé lộ 7 nguyên nhân khiến chị em xinh đẹp mà vẫn ế - Ảnh 2
Không ít phụ nữ dù xinh đẹp, giàu có nhưng vẫn lẻ bóng - Ảnh: Internet

Bài viết “bóc phốt” này đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều chị em phụ nữ cho rằng người viết bài có cái nhìn phiến diện, không thực tế. Bên cạnh đó, một số người đồng ý với quan điểm của bài viết này vì đã chứng kiến một số trường hợp có thật trong thực tế.

“Đơn giản là bọn tôi có khí chất để độc thân thôi. Thời đại nào rồi còn phụ thuộc vào đàn ông? Mà anh chưa nói nốt cái lý do là có thể nó đã có người thương rồi nên không chịu đón nhận ai hết. Đâu phải ai xinh gái ế cũng là do chảnh, kén cá chọn canh, có thể họ có người để chờ đợi nên không cần. Và biết đâu nguyên nhân tại các anh không biết tán thế thôi, sao cứ đổ lỗi cho bọn tôi?”, N.Q nêu ý kiến.

Cánh mày râu lên tiếng ‘bóc phốt’, hé lộ 7 nguyên nhân khiến chị em xinh đẹp mà vẫn ế - Ảnh 3

“Có cay cú quá không vậy. Người ta sống sao thì quyền người ta. Cứ sống cho tốt là được rồi. Còn yêu thích ghét bỏ thì tuỳ thôi. Phụ nữ có quyền lựa chọn, đàn ông cũng vậy thôi, chọn đúng thì vui vẻ hạnh phúc chọn nhầm thì khổ đau vậy thôi. Số kiếp con người mà”, N.T. phản bác.

“Chuyện này thường tình mà, ở ngoài tôi đã gặp nhiều cô như vậy thôi. Nhưng mà mỗi người có một suy nghĩ, cách sống khác nhau. Mình sống tốt phần của mình là được, quan tâm của người khác làm gì”, N.B bình luận.

Cười méo cả mồm cảnh CHỒNG bóc phốt VỢ "não cá vàng" trời lạnh 9 độ vẫn không mặc quần đi ra đường

Cười méo cả mồm cảnh CHỒNG bóc phốt VỢ "não cá vàng" trời lạnh 9 độ vẫn không mặc quần đi ra đường

"Hôm nay chúng mày thấy lạnh không? Hà Nội 9 độ, vâng 9 độ và vợ tao ra ngoài ko mặc quần!!!" - Anh chồng hồ hởi "bóc phốt" cô vợ đãng trí của mình khiến ai đọc cũng cười nghiêng ngả.

Xem thêm
Từ khóa:   mạng xã hội nguyên nhân khiến phụ nữ ế

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 17 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 46 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 47 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày