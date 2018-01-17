Cánh mày râu lên tiếng ‘bóc phốt’, hé lộ 7 nguyên nhân khiến chị em xinh đẹp mà vẫn ế

“Nhiều chị em xinh xinh, nhà giàu nhưng suốt ngày than ế, em xin nói cho các chị lý do khiến các chị ế đây:

Thứ 2: Đàn ông bọn em thấy mấy đứa xinh thì chỉ ghẹo cho vui thôi chứ trong đầu lúc nào chả nghĩ các em ý có người yêu rồi nên cũng chả muốn tán.

Thứ 3: Các chị đã xinh lại còn giàu có, thì ai dám trèo cao, tán được thì chớ, chứ tán không được thì lại bảo ‘tiền ít mà đòi hít gì đó thơm”, không biết tự lượng sức mình.

Thứ 4: Được người ta thích rồi nhưng các chị không chịu nhận lời, còn làm trò kiêu sa kéo dài thời gian nọ kia, đến lúc nó chán rồi nó đi tán đứa khác thì lại than thân trách phận.

Thứ 5: Nhiều chị cứ thích nồi nào úp vung nấy, kén cá chọn canh, trai nghèo thì chê mà trai giàu thì đi theo, trong khi đó nó lại không thích các chị, thế thì ngồi đấy mà chờ với chả đợi nhé.

Thứ 6: Yêu đứa này rồi nhưng vẫn đi chơi với đứa khác để tỏ vẻ mình được nhiều trai theo đuổi, nhiều anh em bạn bè… Mang cái tiếng lắm anh trai nuôi, bạn trai nuôi nên chả thằng nào dám yêu.

Thứ 7: Các chị lúc nào cũng muốn trâu đi tìm cọc chứ chả bao giờ các chị chủ động tỏ tình tán tỉnh, xin thưa các chị 2018 rồi, chủ động hộ bọn em tí”.

Không ít phụ nữ dù xinh đẹp, giàu có nhưng vẫn lẻ bóng - Ảnh: Internet

Bài viết “bóc phốt” này đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều chị em phụ nữ cho rằng người viết bài có cái nhìn phiến diện, không thực tế. Bên cạnh đó, một số người đồng ý với quan điểm của bài viết này vì đã chứng kiến một số trường hợp có thật trong thực tế.

“Đơn giản là bọn tôi có khí chất để độc thân thôi. Thời đại nào rồi còn phụ thuộc vào đàn ông? Mà anh chưa nói nốt cái lý do là có thể nó đã có người thương rồi nên không chịu đón nhận ai hết. Đâu phải ai xinh gái ế cũng là do chảnh, kén cá chọn canh, có thể họ có người để chờ đợi nên không cần. Và biết đâu nguyên nhân tại các anh không biết tán thế thôi, sao cứ đổ lỗi cho bọn tôi?”, N.Q nêu ý kiến.

“Có cay cú quá không vậy. Người ta sống sao thì quyền người ta. Cứ sống cho tốt là được rồi. Còn yêu thích ghét bỏ thì tuỳ thôi. Phụ nữ có quyền lựa chọn, đàn ông cũng vậy thôi, chọn đúng thì vui vẻ hạnh phúc chọn nhầm thì khổ đau vậy thôi. Số kiếp con người mà”, N.T. phản bác.

“Chuyện này thường tình mà, ở ngoài tôi đã gặp nhiều cô như vậy thôi. Nhưng mà mỗi người có một suy nghĩ, cách sống khác nhau. Mình sống tốt phần của mình là được, quan tâm của người khác làm gì”, N.B bình luận.