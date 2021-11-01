Sách này chỉ dẫn người nhiễm bệnh chỉ cần đọc có các dãy số trong thời gian từ vài chục phút đến vài giờ nhiều lần trong ngày sẽ khỏi bệnh mà không cần phải khám hay uống thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Theo VOV đưa tin, vài ngày gần đây, trên địa bàn TP. Cà Mau xuất hiện một số tài liệu hướng dẫn về cách trị nhiều loại bệnh bằng phương pháp độc lạ, trong đó, có cả trị bệnh Covid-19. Người bệnh chỉ cần đọc các dãy số sẽ khỏi bệnh. Cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo người dân cần cảnh giác với kiểu trị bệnh một cách vô lý như thế này.

Cụ thể, tài liệu được in sao mang tên “chia sẻ kinh nghiệm”, trong đó hướng dẫn nhiều phương pháp trị các loại bệnh như: bệnh tiểu đường, bệnh gout, thậm chí cả chứng hôi nách hay mắc bệnh Covid-19. Sách này chỉ dẫn người nhiễm bệnh chỉ cần đọc có các dãy số trong thời gian từ vài chục phút đến vài giờ nhiều lần trong ngày sẽ khỏi bệnh mà không cần phải khám hay uống thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Sách hướng dẫn điều trị Covid-19 bằng cách đọc các dãy số - Ảnh: VOV

Đáng chú ý, để điều trị bệnh Covid-19 thì người bệnh đọc dãy số 1260026…, đọc liên tục 60-90 phút, ngày đọc vài lần đến khi nào hết bệnh Covid; dãy số điều trị bệnh gout 4000.820…

Qua điều tra, Công an Cà Mau đã thu giữ trên 90 quyển tài liệu với nội dung như nêu trên; đồng thời phát hiện 2 người phụ nữ ngụ tại TP. Cà Mau đã sao chép và phát tán tài liệu trên.

Lời khai ban đầu của 2 người phụ nữ thể hiện, khi phát hiện trên mạng xã hội có video, chia sẻ bài viết chữa bệnh Covid-19 bằng phương pháp mới, họ chưa nhận thức được phương pháp trị bệnh trên là phản khoa học nên đã in, sao và phát tán vào các khu cách ly tập trung. Hai người phụ nữ này đã nhìn nhận sai phạm, đồng thời, cam kết sẽ không tái phạm.

Bác sỹ Châu Thanh Phong - Giám đốc Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau cho biết, phương pháp trị bệnh mà chỉ cần đọc các dãy số nhiều lần trong ngày là không có cơ sở thực tiễn, phản khoa học, mang xu hướng mê tín, dị đoan. Người dân không nên làm theo phương pháp này.

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