Cần Thơ: Thanh niên 17 tuổi cầm xẻng đánh người tình của mẹ bị thương

Xã hội 21/03/2020 18:27

Thấy cảnh xô xát, nam thanh niên 17 tuổi cầm xẻng đánh người tình của mẹ khiến ông này nhập viện, thương tích 9%.

Mới đây, VKSND huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng Nguyễn Hoàng Em (sinh năm 2003, ngụ địa phương) về tội Cố ý gây thương tích.

Cần Thơ: Thanh niên 17 tuổi cầm xẻng đánh người tình của mẹ bị thương - Ảnh 1
Thanh niên 17 tuổi cầm xẻng đánh người tình của mẹ bị thương - Ảnh: Zing

Theo cáo trạng, ông N. và bà T. (ngụ cùng xã) đã có gia đình. Tuy nhiên, giữa hai người nảy sinh tình cảm, lén lút quan hệ với nhau. Sau đó, sợ gia đình đổ vỡ nên bà T. chủ động cắt đứt quan hệ với người tình.

Ngày 7/6/2019, biết chồng bà T. đi vắng nên ông N. chui hàng rào vào nhà. Nhìn thấy bà T. đang nhặt rau sau nhà nên ông N. đi đến bỏ lá thư tay do mình viết vào rổ rau rồi đứng nói chuyện với người tình để năn nỉ, níu kéo tình cảm.

Sợ bị phát hiện nên bà T. năn nỉ nhân tình đi về. Tuy nhiên ông N. không đồng ý, tiếp tục níu kéo giằng co. Bà T. la lên và cào cấu vào vùng ngực người tình.

Nghe thấy tiếng la hét, Nguyễn Hoàng Em chạy đến dùng chai xịt côn trùng xịt vào mặt rồi ra tay đánh người tình của mẹ.

Em tiếp tục cầm cây xẻng đánh tiếp vào vùng đầu bị hại. Sau đó, Em lấy dây dù trói ông N. lại, gọi điện báo cho công an xã đến giải quyết. Ông N. được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ điều trị vết thương. Kết quả, ông N. bị đánh rách da đầu với tỉ lệ thương tích 9%. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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