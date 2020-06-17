Tuy trời nóng nực nhưng cánh mày râu vẫn được phen "buốt giá con tim" khi chứng kiến phong cách ăn mặc phản cảm của một số cô gái.

Hè là thời điểm vàng để chị em diện những bộ cánh mát mẻ, quyến rũ nhằm khoe vóc dáng. Tuy nhiên, một số cô gái không biết tiết chế nên ăn mặc phản cảm quá mức khiến người xung quanh lắc đầu ngán ngẩm.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh gái xinh mặc "thiếu trên hở dưới" đi siêu thị thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Ai nấy đều cho rằng siêu thị là nơi tập trung nhiều người lớn tuổi và trẻ em, nên khó lòng mà thông cảm được với phong cách thời trang "thiếu thốn" này.

Không hiểu vì lý do gì mà cô gái này lại mặc đồ ren mỏng tang, áo hở lưng, hằn luôn cả vết nội y rõ như ban ngày để đi siêu thị - Ảnh: FB

Bất chấp ánh nhìn 'kỳ thị' của người xung quanh để mặc những bộ đồ này đến nơi công cộng liệu có đáng? - Ảnh: FB

Có lẽ nào đi siêu thị vội quá nên mới chỉ kịp mặc nội y, quên luôn quần áo chăng? - Ảnh: FB

Mỗi lần cúi xuống chọn đồ, những cô nàng này lại khiến cánh mày râu 'chảy máu mũi' - Ảnh: FB

Phong cách thời gian 'con tim buốt giá' giữa ngày hè nóng nực, đủ sức 'đóng băng' bất cứ ánh mắt nào - Ảnh: FB

Dân mạng cho rằng cô gái này đang nghỉ mát ở biển, nhưng bất chợt... mất trí nhớ nên mới lạc vào siêu thị - Ảnh: FB

Chân váy ngắn cũn chẳng đủ che hết cả vòng 3, lớp vải thì mỏng tang khiến nội y hằn lên rõ rệt - Ảnh: FB

Loạt ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận chỉ trích: "Nếu chị em còn ăn mặc kiểu này thì tôi không dám cho con đi siêu thị nữa"; "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả trời?"; "Mình cũng là con gái mà cũng chẳng thông cảm nổi với kiểu ăn mặc này"; "Mấy cô này nhà không có gương à?"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-loi-voi-style-di-sieu-thi-ngay-he-cua-hoi-chi-em-mac-khoet-tren-ho-duoi-cui-xuong-chon-do-la-canh-may-rau-chay-mau-mui-362874.html