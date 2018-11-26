Cảm động chàng 'soái ca' không chút do dự, bất chấp mưa bão lao xuống sông cứu người bị nạn

Xã hội 26/11/2018 10:50

Người đàn ông đâm xe vào thành cầu rồi bị hất văng xuống sông. May mắn có một thanh niên đi ngang, bất chấp mưa bão lao xuống giải cứu khiến ai nấy thán phục.

Chiều 25/11, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về câu chuyện nam thanh niên bất chấp mưa bão nhảy xuống sông cứu người. Hầu hết đều tán dương hành động nghĩa hiệp của chàng trai, đồng thời gọi anh là "siêu anh hùng giữa đời thực".

Cụ thể, trong thời tiết xấu vì ảnh hưởng của bão số 9, một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Honda Dream đã mất lái, đâm vào thành cầu Vĩnh Diện, sau đó lao thẳng xuống sông Điện Bàn (thuộc địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Cảm động chàng 'soái ca' không chút do dự, bất chấp mưa bão lao xuống sông cứu người bị nạn - Ảnh 1

Sau khi đâm xe máy vào thành cầu, nam tài xế bị hất văng xuống sông - Ảnh: Facebook

Đúng lúc đó, một nam thanh niên chở bạn gái đi ngang qua chứng kiến sự việc. Không mảy may suy nghĩ, thanh niên lập tức dừng xe, lao xuống sông cứu người đàn ông đang nguy kịch. Khi đưa được người gặp nạn lên bờ, chàng trai bị trầy xước, chảy máu khắp mình mẩy, người thì run lên vì lạnh.

Cảm động chàng 'soái ca' không chút do dự, bất chấp mưa bão lao xuống sông cứu người bị nạn - Ảnh 2

Hình ảnh nam thanh niên liều mình cứu người được người dân chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội - Ảnh: Facebook Vương Phước Hà

Cảm động chàng 'soái ca' không chút do dự, bất chấp mưa bão lao xuống sông cứu người bị nạn - Ảnh 3
Mọi người vô cùng cảm phục hành động dũng cảm của nam thanh niên - Ảnh: Facebook Vương Phước Hà

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện trên lập tức gây sốt và thu hút hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng.

"Mình chứng kiến sự việc nè. Lúc lên bờ anh ấy còn chạy tới ôm cô người yêu, động viên 'anh không sao đừng lo' dễ thương kinh khủng", tài khoản N.B. tiết lộ.

"Siêu anh hùng phiên bản đời thực đây rồi. Cảm ơn anh nhiều", tài khoản K.L. bình luận.

"Vừa đẹp trai vừa dũng cảm tốt bụng, cô bạn gái thật may mắn quá", tài khoản T.H. cho biết.

Cảm động chàng 'soái ca' không chút do dự, bất chấp mưa bão lao xuống sông cứu người bị nạn - Ảnh 4
Rất đông người dân tập trung tại hiện trường theo dõi sự việc - Ảnh: Facebook
Cảm động chàng 'soái ca' không chút do dự, bất chấp mưa bão lao xuống sông cứu người bị nạn - Ảnh 5

Người đàn ông gặp nạn được đưa tới bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Facebook

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