Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi

Xã hội 25/11/2018 00:02

Loạt ảnh cho thấy không phải mỗi chị em phụ nữ mới xuống sắc sau khi lấy chồng, cánh mày râu đôi khi cũng 'úa tàn' chẳng kém.

Có lẽ chúng ta đã quá quen với hình ảnh phụ nữ xuống sắc sau khi kết hôn, sinh con. Từ cô nàng độc thân xinh đẹp quyến rũ, chị em bỗng phát tướng vì mang thai, trên mình lúc nào cũng thoang thoảng mùi bỉm sữa, chợ búa vì chăm chồng, chăm con.

Thế nhưng nếu bạn nghĩ chỉ mỗi phụ nữ mới "úa tàn" sau khi kết hôn thì bạn đã lầm. Chỉ cần nhìn loạt ảnh "dùng chồng như phá" dưới đây cũng đủ khiến cánh mày râu hốt hoảng, không thể tin các anh cũng "tàn tạ" đến thế sau khi lập gia đình.

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 1

Còn đâu chàng trai thư sinh, đôi mắt to tròn nai tơ của ngày xưa - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 2

Chỉ hơi phát tướng tí thôi mà - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 3
Nhìn cái gì? Già đi có chút xíu thôi mà! - Ảnh: Facebook
Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 4

Trước khi kết hôn, anh là soái ca với góc nghiêng thần thánh. Sau khi kết hôn, góc nghiêng bỗng thành 'góc chết' - Ảnh: Facebook 

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 5

Từ ngày ấy, nụ cười đã không còn trên môi tôi nữa - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 6
Ngày xưa là soái vạn người mê, bây giờ là chàng trai...vạn người chê - Ảnh: Facebook
Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 7

Trước khi lấy em anh 6 múi, lấy em rồi anh thành...6 ngấn - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 8

Anh gì ơi, sắp đứt nút áo rồi kìa - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 9

Hóa ra đàn ông cũng trầm cảm sau khi cưới, thương quá cơ - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 10

Có phải lấy nhau rồi, vợ anh cho ăn toàn...bột nở không? - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 11

Lấy vợ xong liền bị đóng dấu chủ quyền lem luốc, cho cũng không ai dám lấy - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 12

Gương mặt baby ngày nào lão hóa nhanh quá - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 13

Lấy vợ xong, mặt V-line liền biến thành O-line - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 14

Nụ cười tỏa nắng ngày ấy nhường chỗ cho gương mặt bộn bề lo toan - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi - Ảnh 15

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Clip chồng nguỵ trang áo giáp kín người, vào bếp nấu ăn giúp vợ vất vả như đi đánh trận khiến dân mạng cười ngất

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