Loạt ảnh 'dùng chồng như phá' khiến cánh mày râu hốt hoảng, chị em bao biện chỉ 'chăm sóc quá tay' mà thôi

Loạt ảnh cho thấy không phải mỗi chị em phụ nữ mới xuống sắc sau khi lấy chồng, cánh mày râu đôi khi cũng 'úa tàn' chẳng kém.
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Có lẽ chúng ta đã quá quen với hình ảnh phụ nữ xuống sắc sau khi kết hôn, sinh con. Từ cô nàng độc thân xinh đẹp quyến rũ, chị em bỗng phát tướng vì mang thai, trên mình lúc nào cũng thoang thoảng mùi bỉm sữa, chợ búa vì chăm chồng, chăm con.
Thế nhưng nếu bạn nghĩ chỉ mỗi phụ nữ mới "úa tàn" sau khi kết hôn thì bạn đã lầm. Chỉ cần nhìn loạt ảnh "dùng chồng như phá" dưới đây cũng đủ khiến cánh mày râu hốt hoảng, không thể tin các anh cũng "tàn tạ" đến thế sau khi lập gia đình.