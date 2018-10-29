Để vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo, cánh mày râu nghĩ ra rất nhiều cách sáng tạo như trang bị từ đầu đến chân bằng cách mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, dùng cả lồng bàn, thậm chí là chiếc chảo lớn để làm lá chắn khi nấu ăn nhằm chống dầu mỡ bắn vào người.

Nhắc đến việc bếp núc, hầu hết mọi người thường nghĩ đó là công việc của phụ nữ. Còn đối với những người đàn ông ít khi vào bếp, mỗi lần trổ tài hẳn sẽ không tránh khỏi vụng về, lúng túng.

Thế nhưng, "vũ trang" đủ bộ từ áo mưa, đến cả mũ, cả khẩu trang... không hở chỗ nào mà vẫn run sợ trước chảo dầu sôi như người đàn ông trong clip dưới đây thì thật không còn gì để nói.

Ngoài việc cười như nắc nẻ vì sự cẩn thận quá mức chàng trai, hầu hết mọi người đều thắc mắc không hiểu anh này nấu món gì mà nổ tung toé như vậy. Một số dân mạng còn đùa rằng sau khi rán xong, chắc chẳng còn miếng nào trong chảo vì nổ như...lựu đạn thế kia cơ mà.

Rất nhiều dân mạng đã bình luận cực hài hước khi chứng kiến màn nấu ăn vất vả như đi đánh trận của người đàn ông trong clip.

"Chiên lựu đạn hả trời. Mình ngồi coi còn thấy lo sợ giùm", tài khoản T.H. bình luận.

"Chiên cái gì mà nổ banh chành vậy? Coi video mà mình còn tránh, ở đó chắc mình giật gân luôn quá", tài khoản N.Y. viết.

"Bộ rán thuốc nổ hả. Nhìn ổng giật mình thon thót làm vừa sợ vừa buồn cười", tài khoản K.D. bình luận.

Hình ảnh che chắn như ra trận của ông chồng khi chiên đồ ăn khiến ai nấy không thể nhịn cười - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, một số dân mạng cho rằng anh chàng đang chiên bì lợn để lấy mỡ, hoặc chiên đồ ăn khi còn ướt nên mới xảy ra trường hợp trên.

Trước đó trên mạng xã hội cũng từng có rất nhiều pha "khó đỡ" mang tên "khi đàn ông vào bếp" khiến chị em không thể nhịn cười.

Làm thế này thì chấp cả chảo dầu sôi cũng không sợ - Ảnh: Facebook

Chuẩn 'phi hành gia' đây rồi - Ảnh: Facebook

Đôi khi vào bếp còn nguy hiểm hơn cả tham gia giao thông - Ảnh: Facebook

Trông cứ như đang đi đánh trận vậy - Ảnh: Facebook

Nguỵ trang đến mức này thì đúng là bó tay - Ảnh: Facebook

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.