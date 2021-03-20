Cách giúp bạn chỉ cần dùng mắt thường vẫn có thể nhận biết được tiền thật - giả

Xã hội 20/03/2021 19:08

Vì thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện một số loại tiền giả với mệnh giá từ 50.000 (năm mươi nghìn đồng) trở lên, nên Công an tỉnh Hà Nam đã đưa ra một số cách giúp người dân nhận biết tiền thật - giả đơn giản bằng mắt thường.

Theo VOV, nhằm giúp người dân chủ động phòng, tránh rủi ro khi nhận phải tiền giả, Công an tỉnh Hà Nam thông báo một số mệnh giá tiền bị làm giả và cách nhận biết như sau:

1. Tiền giả polymer mệnh giá 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) in trên nilon vần seri EF, LA, SH có đặc điểm nhận dạng như: Nền nilon dễ bai giãn; lớp mực in dễ bị bong tróc; hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu không có hiệu ứng đổi màu; mảng ký tự siêu nhỏ chỉ là dải mực nhòe; cửa sổ lớn và nhỏ có định dạng không cân đối, không rõ ràng; có làm giả cụm số mệnh giá trong cửa sổ lớn bằng phương pháp in phun nhưng không giống tiền thật; không làm giả hình bóng chìm và dây bảo hiểm hoặc có nhưng chỉ là hình mô phỏng, mờ nhạt (LA); không làm giả yếu tố IRIODIN hoặc có nhưng không lấp lánh như tiền thật (LA, SH); khi soi dưới đèn cực tím: nền nilon phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang, nhìn thấy rõ số mệnh giá in giả trong cửa sổ lớn. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an như: nét in nổi, hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang.

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Cách nhận biết tiền giả dễ dàng - Ảnh: VOV

2. Tiền giả polymer mệnh giá 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) in trên giấy vần seri CY, GG, GY, JA, IG, MO, MU, OD, PN, RE, RK, RL, SC, SF, SZ, TL, UU, XC, ZQ, ZS có đặc điểm nhận dạng: hình ảnh, hoa văn không sắc nét; không làm giả hình bóng chìm, dây bảo hiểm hoặc có nhưng chỉ là hình mô phỏng, mờ nhạt, khó nhìn thấy; hình định vị không khớp khít; yếu tố mực đổi màu không có hiệu ứng đổi màu; mảng ký tự siêu nhỏ chỉ là những dải mực nhòe; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy và phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền hoặc chỉ dán nilon khu vực cửa sổ; tiền giả JA, JG, MO, PN, RE, RK, SC, TL, XC, ZQ, ZS làm giả cụm số mệnh giá trong cửa sổ lớn nhưng không giống tiền thật, các loại tiền giả còn lại không làm giả; hầu hết không làm giả in nổi, riêng MO, XC, ZS làm giả in nổi tại cụm số mệnh giá nhỏ (ở góc trên, bên phải, mặt trước) bằng cách dùng vật sắc nhọn làm thủng nền giấy từ mặt trước ra mặt sau; hầu hết không làm giả dải IRIODIN, riêng TL có làm giả nhưng không lấp lánh như tiền thật; khi soi dưới đèn cực tím; nền giấy phát quang, seri dọc, seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an: hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang.

Lưu ý: Riêng tiền giả vần seri TL, hai chữ số đầu trong dãy số seri là "24" không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Tiền giả Polyme mệnh giá 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) in trên giấy vần seri LM, LN có đặc điểm nhận dạng: hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; yếu tố mực đổi màu không có hiệu ứng đổi màu; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy theo hình cửa sổ và phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền; khi soi dưới đèn cực tím: nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an: nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, IRIODIN và mực không màu phát quang.

4. Tiền giả Polyme mệnh giá 100.000đ (một trăm nghìn đồng) in trên giấy vần seri GV, KW, NF, OB, OG, SJ, XH có đặc điểm nhận dạng: hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; yếu tố mực đổi màu không có hiệu ứng đổi màu; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy theo hình cửa sổ và phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền; không làm giả số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ nhỏ hoặc có làm giả (KW) nhưng không giống tiền thật; khi soi dưới đèn cực tím: nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an: nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, IRIODIN và mực không màu phát quang.

5. Tiền giả Polyme mệnh giá 50.000đ (năm mươi nghìn đồng) in trên giấy vần seri LK, PP, YQ có đặc điểm nhận dạng: hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; làm giả hình bóng chìm nhưng mờ nhạt, khó nhìn thấy; làm giả dây bảo hiểm nhưng mờ nhạt, không nhìn được các ký tự là các số 50.000 trên dây; các cửa sổ làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy theo hình dạng cửa sổ và phủ nilon lên toàn bộ hai mặt tờ tiền; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; khi soi dưới đèn cực tím: nền giấy phát quang, số seri dọc và số seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an: nét in nổi, số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, hình ẩn trong cửa sổ nhỏ và mực không màu phát quang.

Từ khóa:   Hà Nam Tiền giả polymer cách nhận biết tiền

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