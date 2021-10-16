Cà Mau: Bố trí hơn 100 chốt kiểm soát, người vào tỉnh dù đã tiêm 1 mũi vaccine vẫn phải cách ly 21 ngày

Cụ thể, theo quyết định mới nhất, chính quyền Cà Mau khuyến cáo người dân không ra đường nếu không thật sự cần thiết, xét nghiệm định kỳ nhằm phát hiện và chữa trị kịp thời nếu dương tính nCoV.

Theo đó, Cà Mau quy định, đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine (có giấy chứng nhận hoặc xác nhận trên phần mềm PC-Covid) hoặc người đã khỏi Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng), sau khi khai báo y tế đầy đủ, cụ thể tại chốt, trạm kiểm soát, được phép tự di chuyển đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc để theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Chính quyền Cà Mau quy định, tất cả người về và đến Cà Mau phải được kiểm soát, phân luồng riêng cho từng nhóm đối tượng để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, nếu đáp ứng 1 trong 2 điều kiệu sau: có kết quả xét nghiệm PCR âm tính còn hạn trong 72h hoặc có kết quả test nhanh mẫu đơn âm tính tại chốt, trạm kiểm soát cửa ngõ vào Cà Mau.

Trong thời gian theo dõi sức khỏe phải tự thực hiện xét nghiệm PCR hoặc test nhanh 2 lần, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm 1 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính còn hạn trong 72h, khi vào tỉnh được đưa vào các khu cách ly tạm thời để kiểm tra, sàng lọc, sắp xếp đưa về các địa phương để cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà (nếu đủ điều kiện) trong 21 ngày.

Đồng thời phải test nhanh mẫu đơn định kỳ 3 ngày/lần hoặc xét nghiệm PCR 7 ngày/lần.

108 chốt kiểm soát người vào tỉnh

Đối với kiểm soát quản lý người về và đến Cà Mau: bố trí lực lượng kiểm soát, quản lý người từ ngoài tỉnh đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Bố trí 101 chốt giáp ranh tỉnh bạn và cửa biển, 45 tổ tuần tra kiểm soát, 38 tổ phong trào. Toàn tỉnh có 108 chốt kiểm soát người từ ngoài tỉnh vào (7 chốt tỉnh và 101 chốt huyện).

Trong đó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu phân luồng ngay tại 4 chốt kiểm soát đường bộ của tỉnh đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, người đã khỏi Covid-19 còn trong thời hạn 6 tháng và những người còn lại.

Hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh được phép hoạt động nhưng chỉ được chở tối đa 50% sức chứa của phương tiện, hành khách phải thực hiện quét mã QR hoặc khai báo y tế trước khi lên phương tiện…