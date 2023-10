TP.HCM chấp thuận cho học sinh xã đảo Thạnh An đến trường học trực tiếp trở lại từ ngày 20/10

Từ ngày 20/10, khoảng 250 học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM sẽ được đến trường học tập trực tiếp sau một thời gian dài tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 15/10, UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận cho UBND huyện Cần Giờ tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp trên địa bàn xã Thạnh An đối với một số khối lớp thuộc các trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An.

Trước đó, huyện Cần Giờ đã nhiều lần đề xuất cho khoảng 250 học sinh khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 của hai trường Tiểu học Thạnh An, THCS-THPT Thạnh An tới trường trực tiếp do đủ điều kiện theo tiêu chí của ngành y tế. Ban đầu, huyện Cần Giờ đề xuất cho học sinh đến trường ngày 4/10, sau đó dời lại ngày 11/10 và nay là 20/10. Sau đó, nếu tình hình ổn định, huyện sẽ mở rộng cho những khối lớp còn lại tới lớp.

Ngay sau khi có đề xuất, Sở GD&ĐT phối hợp Sở Y tế thành phố đã đi kiểm tra, khảo sát tại địa phương và góp ý thêm một số tiêu chí để hoàn chỉnh và thống nhất kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi cho học sinh đi học trở lại. Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng trình UBND thành phố đề xuất cho học sinh tại xã đảo Thạnh An đi học trở lại theo kế hoạch của UBND huyện Cần Giờ.

