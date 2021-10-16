Hà Nội dừng kiểm tra phương tiện và người tại 22 chốt ra vào thành phố

Xã hội 16/10/2021 09:28

Tại các vị trí chốt trực cửa ngõ ra vào Hà Nội, lực lượng CSGT chỉ duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.

Theo báo Lao động đưa tin, ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội cho biết, từ 18h00 ngày 14/10/2021, tại các vị trí chốt trực lực lượng CSGT chỉ duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.

Chốt số 08 (Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thực hiện rút lực lượng từ 22h00 ngày 14/10/2021. Các vị trí chốt trực còn lại tiếp tục duy trì lực lượng phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hà Nội yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ và thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch bệnh đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hoá, không để xảy ra ách tắc cục bộ; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bảo đảm an toàn, an ninh và các yêu cầu phòng, chống dịch.

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Hà Nội dừng kiểm soát nhiều chốt cửa ngõ, người dân không cần khai báo - Ảnh: Lao động

Trước đó ngày 11/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128, tạm thời không áp dụng các Chỉ thị số 15, 16, 19 trên toàn quốc, chia làm 4 cấp độ dịch bệnh cùng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng. Hà Nội được đánh giá thuộc cấp độ 1 của dịch, tức vùng xanh - trạng thái bình thường mới.

Sở Y tế Hà Nội cho biết: Thực hiện Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đã đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố với các tiêu chí 1 (về tỉ lệ mắc mới tại cộng đồng/dân số/thời gian) và tiêu chí 2 (về độ bao phủ vaccine). 

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Theo ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, TP. Hà Nội cần tính đến chiến dịch giáo dục, trong đó tính toán phương án để cho học sinh trở lại trường khi dịch bệnh được kiểm soát.

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