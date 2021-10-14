Hà Nội cho phép 7 tuyến xe khách đi các tỉnh phía bắc thí điểm hoạt động trở lại

Từ 6 giờ sáng mai 14/10, xe buýt, xe taxi được hoạt động trở lại theo công suất và hướng tuyến do Sở GTVT hướng dẫn.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, tối 13/10, UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản cho phép thí điểm hoạt động trở lại với 7 tuyến xe khách.

Cụ thể, các tuyến xe khách được hoạt động trở lại là chuyến từ Hà Nội đi, đến Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La.

Theo văn bản thí điểm, yêu cầu số chuyến xe khách được hoạt động bằng 5% số chuyến của các đơn vị trên tuyến theo biểu đồ đã được Sở GTVT Hà Nội công bố.

Hà Nội cho phép 7 tuyến xe khách đi các tỉnh phía bắc hoạt động - Ảnh: Thanh Niên

Với đường sắt, có 2 tuyến đi và đến Hà Nội, gồm Hải Phòng - Hà Nội và TP.HCM - Hà Nội. Các tuyến khác thực hiện theo lộ trình thí điểm của Bộ GTVT.

Về vận chuyển khách, hàng hóa bằng xe buýt, taxi, thành phố giao Sở GTVT hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của bộ, ngành liên quan và theo Công điện số 21 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chiều 13/10.

Theo đó, từ 6 giờ sáng 14/10, xe buýt, xe taxi được hoạt động trở lại theo công suất và hướng tuyến do Sở GTVT hướng dẫn.

Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, thành phố mới cho phép taxi truyền thống hoạt động trở lại, taxi công nghệ vẫn đang cân nhắc thêm. Trong khi đó, xe ôm (gồm cả truyền thống, công nghệ) chưa được phép hoạt động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-cho-phep-7-tuyen-xe-khach-di-cac-tinh-phia-bac-thi-diem-hoat-dong-tro-lai-430778.html