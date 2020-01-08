Bức xúc vì bị khách bom hàng, chủ shop online lấy hình con của khách để lên bàn thờ rồi đốt nhang khấn vái khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Tình trạng khách đặt cho "sang mồm" rồi không lấy luôn làm các chủ shop online đau đầu. Chẳng những hàng không bán được mà còn lỗ cả tiền vận chuyển. Chưa kể tới việc sản phẩm sau quá trình bốc dỡ, vận chuyển, hoàn trả khi quay về tới shop đã móp hỏng, không thể bán cho người khác.

Mỗi lần gặp tình trạng khách bom hàng, chủ shop thường công khai danh tính, số điện thoại của khách lên mạng xã hội, đồng thời cảnh báo các shop khác tránh giao dịch kẻo tiền mất tật mang.

Mới đây, trên một diễn đàn lớn chuyên bóc phốt xôn xao vụ chủ shop bán hàng online lấy hình con nhỏ của khách bom hàng để lên bàn thờ và thắp nhang khấn vái. Hành động này vấp phải sự phản đối dữ dội từ cư dân mạng.

Chủ shop trù ẻo con của khách bom hàng khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh: FB

Ai nấy đều cho rằng hành vi của khách hàng đáng lên án, tuy nhiên không thể lấy lý do này để xúc phạm, trù ẻo một đứa trẻ vô tội. Hành động của chủ shop đã vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

"Mình cũng bán hàng online, gặp khách bom hàng cũng tức lắm chứ. Nhưng mà mình chưa bao giờ xúc phạm hay có ý định làm hại họ cả. Còn bạn lại lấy một đứa trẻ ra để trút giận thì lương tâm bạn để đâu? Hành động của bạn còn tệ hại hơn vị khách bom hàng kia nữa", tài khoản L.A. bình luận.

"Đứa bé có tội tình gì mà làm thế? Người có lỗi là mẹ nó cơ mà. Hành động của bạn là làm nhục, xúc phạm người khác đó. Đến lúc bị truy cứu trước pháp luật thì đừng có khóc nha", tài khoản H.M. chia sẻ.

"Liệu mà gỡ hình xuống nha bạn ơi. Đừng hành xử vô lương tâm như vậy. Đứa bé nhỏ xíu chả có lỗi gì trong chuyện này. Bạn có giỏi thì kiếm mẹ nó mà giải quyết, đừng làm hại trẻ con như vậy", tài khoản P.Q. cho biết.

Hiện câu chuyện vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bàn tán không ngớt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-xuc-vi-bi-bom-hang-chu-shop-lap-ban-tho-cho-con-cua-khach-roi-thap-nhang-khan-vai-348332.html