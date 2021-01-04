Nhóm phụ nữ bị nhiều du khách tỏ thái độ khó chịu vì ăn mặc thiếu đứng đắn và có hành động phản cảm ở chùa Linh Quy Pháp Ấn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm phụ nữ hành động phản cảm tại chùa Linh Quy Pháp Ấn (Bảo Lộc, Lâm Đồng) khiến nhiều người bức xúc.

Cụ thể, những người phụ nữ này mặc trang phục tập yoga với quần dài ôm sát hoặc quần ống rộng cùng áo croptop khoét nách, hở bụng rồi tạo dáng chụp hình ở cổng trời. Chẳng những vậy, nhóm phụ nữ còn được cho là không ý tứ, thản nhiên cười đùa lớn tiếng, tạo nhiều tư thế chụp ảnh phản cảm khiến các du khách khác vô cùng bức xúc.

Nhóm phụ nữ hành động phản cảm trong chùa khiến dân tình bức xúc - Ảnh: FB

Nhóm phụ nữ nhận mưa gạch đá từ dân mạng - Ảnh: FB

Được biết, chùa Linh Quy Pháp Ấn vốn đặt biển thông báo các loại trang phục không được phép mặc khi vào khu vực tôn nghiêm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều khách tham quan làm trái quy định.

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích: "Đến nơi tôn nghiêm mà ăn mặc kiểu này, còn uốn éo cười giỡn thì tôi cũng chịu"; "Toàn các chị ngoài 30 rồi mà sao ý thức kém thế"; "Có lẽ lượng khách tham quan dịp Tết dương lịch quá đông nên nhà chùa không quản lý được hết"; "Mấy lần đi du lịch được mọi người rủ vào chùa nhưng mình không vào vì lỡ mặc đồ ngắn. Làm ơn tôn trọng chốn tâm linh chút đi"...

Cô gái đi lễ chùa chỉ quấn mỗi tấm khăn, thoải mái cho vòng một 'đi chơi xa' khiến dân tình phẫn nộ Đi lễ chùa nhưng cô gái lại ăn mặc phản cảm khiến dân tình vô cùng phẫn nộ. Lời giải thích sau đó của cô nàng càng khiến ai nấy thêm bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-xuc-nhom-phu-nu-mac-do-ho-henh-bo-sat-hanh-dong-phan-cam-o-chua-392326.html