Bức ảnh gây tranh cãi nhất ngày: Cặp đôi bê tráp và 2 đôi giày 'lạ', thoải mái hay kém duyên?

Xã hội 03/12/2019 16:57

Đôi giày của cặp đôi bê tráp trong đám cưới đã trở thành bức ảnh gây tranh cãi nhất ngày, khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

Vấn đề trang phục của khách mời hoặc đội bê tráp đám cưới luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp một cặp đôi bê tráp nhưng lại ăn mặc có phần thoải mái, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trong bức ảnh gây tranh cãi nhất ngày này, bạn nam chẳng những không sơ vin mà còn mang đôi giày xanh đỏ khá "trẻ trâu". Trong khi đó, cô gái mặc áo dài lại mang dép lê màu vàng. Được biết đội bê tráp này được gia đình cô dâu chú rể thuê về. Sự việc khiến người thợ chụp ảnh bức xúc, "bóc phốt" trên mạng xã hội.

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Cặp đôi bưng tráp ăn mặc không nghiêm túc trở thành bức ảnh gây tranh cãi nhất ngày - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, người thợ chụp ảnh này viết: “Các cô dâu hay bảo mình khó tính với đội bê lễ, nhưng cái thái độ đi làm thuê của các em thật là khó chịu. Khi chụp ảnh nhắc nhở về dáng đứng khuôn mặt thì các em mặt sưng lên.

Không chụp các em thì anh cũng vẫn được trả đủ tiền, nhưng quan trọng ngày vui của người khác mình nên cố gắng giúp để được trọn vẹn. Mà đã cầm đồng tiền của người khác thì nên có tí trách nhiệm chút.

Cô dâu chú rể nên thuê đội bê lễ có trách nhiệm, và quần áo giày dép tươm tất tí. Làm được thì làm không làm được thì nghỉ người ta mất tiền chứ có hộ đâu, bực”.

Bài viết này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích 2 bạn trẻ bê tráp, một số người lại cho rằng có thể vì phải làm việc nhiều nên chuyện cả hai ăn mặc kém duyên là có thể thông cảm được. 

“Được thuê mà làm việc chẳng ra gì thế này, bị bóc phốt là đúng. Không ai lại muốn mất tiền mà nhận về những tấm ảnh với dàn bê tráp luộm thuộm, ăn mặc chẳng ra gì đâu”, N.M bức xúc.

“Chắc hai bạn trẻ làm việc nhiều quá nên hơi mệt, chỉ muốn ăn mặc thoải mái. Dù sao các bạn ấy còn trẻ, nếu làm sai thì nhắc nhở nhẹ nhàng là được sao lại phải bóc phốt trên mạng xã hội”, một người dùng Facebook thông cảm.

Hiện câu chuyện vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

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