Bộ Y tế: Người chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19 về địa phương phải cách ly 14 ngày, xét nghiệm 3 lần

Xã hội 09/11/2021 08:29

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, những người ở vùng dịch chưa tiêm vaccine COVID-19 về địa phương, thực hiện cách ly 14 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

Theo Sức khoẻ và đời sống đưa tin, Bộ Y tế đã có công văn số 9472/BYT- MT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, chủ động thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp (từ cấp xã và khuyến khích quy mô nhỏ nhất có thể) để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp và công bố, cập nhật kết quả đánh giá trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

Đồng thời, các địa phương chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh (không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh, thành phố). Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

Bộ Y tế: Người chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19 về địa phương phải cách ly 14 ngày, xét nghiệm 3 lần - Ảnh 1
Không yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 khi vào địa bàn tỉnh, thành phố - Ảnh: Internet

Về tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe, Bộ Y tế nêu rõ những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K;

Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định;

Những người tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp): thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương;

Những người chưa được tiêm vaccine COVID-19, thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương;

Đối với những người đã tiêm chủng vaccine COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Bộ Y tế: Người chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19 về địa phương phải cách ly 14 ngày, xét nghiệm 3 lần - Ảnh 2
Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, những người ở vùng dịch chưa tiêm vaccine COVID-19 về địa phương, thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày -  Ảnh: Internet

Tại công văn mới nhất này, Bộ Y tế cũng đề nghị các bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở... hoặc có yếu tố dịch tễ; 

Xét nghiệm khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất và xét nghiệm ngẫu nhiên người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. 

Việc xét nghiệm thực hiện bằng phương pháp gộp mẫu khi xét nghiệm định kỳ, sàng lọc: Gộp 3-5 đối với xét nghiệm kháng nguyên nhanh; Gộp 10-20 đới với xét nghiệm RT-PCR.

Bộ Y tế lưu ý trên cơ sở tình hình thực tế của các cơ sở lao động trên địa bàn, các địa phương chủ động quyết định cụ thể theo từng cấp độ dịch về: tần suất, tỷ lệ xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao; phương án tổ chức lưu trú tập trung, cách ly và tổ chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao động. 

Dừng áp dụng các nội dung có liên quan đến tần suất, tỷ lệ xét nghiệm, phương án lưu trú tập trung, cách ly, tổ chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao động tại các văn bản số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021, 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021, 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021, 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế.

124 triệu liều vaccine phòng Coivd-19 đã về đến Việt Nam, 'Thủ tướng yêu cầu phải phấn đấu tiêm hết số vaccine còn lại trong tháng 11 này'

124 triệu liều vaccine phòng Coivd-19 đã về đến Việt Nam, 'Thủ tướng yêu cầu phải phấn đấu tiêm hết số vaccine còn lại trong tháng 11 này'

Đến thời điểm này, trong tổng số 195 triệu liều vaccine đã có hợp đồng hay có thỏa thuận cung ứng thì 124 triệu liều đã về Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 13 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine tiêm 2 mũi vaccine cho giáo viên người tiêm 2 mũi được tham gia hoạt động cộng đồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 34 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số