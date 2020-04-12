Bỏ nhà đi vì giận bố mẹ, bé gái bị 3 cậu cháu họ xâm hại

Xã hội 12/04/2020 15:51

Giận dỗi bố mẹ bỏ nhà ra đi, bé gái bị 3 nam thanh niên xâm hại tình dục. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra đơn tố cáo một nhóm đối tượng là 3 cậu cháu họ cùng có hành vi xâm hại tình dục với một thiếu nữ sinh năm 2004.

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Đối tượng Lưu Văn Danh - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Trước đó, anh N. (trú phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) đưa con gái là cháu M. đến công an trình báo bị nhóm 3 đối tượng là Chung, Dưỡng và Danh xâm hại tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Theo thông tin trên An ninh thủ đô, vào ngày 24/3, cháu M. giận bố mẹ nên bỏ nhà lên Bắc Giang tìm việc. Bé gái được Lưu Văn Chung (SN 1984) đón về nhà trọ của Lưu Văn Dưỡng (SN 1996, cháu họ của Chung). Sau khi ăn uống, Dưỡng ra ngoài, Chung và cháu M. ở lại phòng trọ quan hệ tình dục.

Chiều cùng ngày, khi Dưỡng quay về nhà trọ khi Chung đã rời đi. Dưỡng tiếp tục quan hệ với M. Hôm sau, Dưỡng nhắn tin qua mạng xã hội với Lưu Văn Danh (SN 1993, anh của Dưỡng, đang tạm trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) kể chuyện quan hệ tình dục với cháu M. Danh đến đón cháu M. tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về nhà trọ của mình ở phường Minh Khai rồi thực hiện hành vi giao cấu. 

Quá trình điều tra, cháu M. không có thông tin gì về nhân thân của 3 đối tượng ngoài Facebook của Danh. Cơ quan công an đã triệu tập đối tượng lấy lời khai. 

Ban đầu, Danh không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng thông qua những tin nhắn trong điện thoại, cơ quan công an đã xác định được hai đối tượng Chung và Dưỡng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

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