Bỏ hai con nhỏ 'tòm tem' với trai trẻ lúc rạng sáng bị chồng bắt quả tang, vợ vẫn cố cãi 'chỉ là hiểu lầm'

Mặc dù đã có gia đình và hai con nhỏ nhưng người phụ nữ này vẫn lén lút qua lại với trai trẻ. Khi bị chồng bắt quả tang, người vợ cùng nhân tình liên tục chối cãi rằng chỉ là hiểu lầm.

Thời gian qua, mạng xã hội tràn lan những đoạn clip đánh ghen. Mỗi lần như vậy, Facbook lại dậy sóng vì ai nấy đều phẫn nộ trước sự bội bạc của những kẻ ngoại tình, nhẫn tâm vứt bỏ gia đình, con cái để làm điều sai trái.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người chồng bắt gặp vợ mình vào nhà nghỉ cùng trai trẻ lúc rạng sáng thu hút không ít sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo nội dung clip, sau khi theo dõi người chồng phát hiện vợ mình cùng với một chàng trai trẻ cao to đi ra khỏi nhà nghỉ lúc 2 giờ sáng.

Biết mình bị phát hiện, chàng trai đã cố chở nhân tình bỏ chạy nhưng bị đuổi kịp và ép sát vào lề. Mặc dù vẫn đang mang giày đôi với nhau nhưng cặp đôi này vẫn cố giải thích rằng mọi việc chỉ là hiểu lầm.

Anh chồng đau đớn khi phát hiện người vợ đầu ấp tay gối 11 năm ngoại tình với trai trẻ - Ảnh cắt từ clip

Đau đớn vì bị phản bội, người chồng gào lớn giữa đường, van xin vợ tha cho mình: “Dứt thì dứt đi, theo thì theo đi. Việc gì phải bấu víu lấy tao, làm tao khổ”. Bởi trước đó đã tha thứ quá nhiều nên lần này, anh dứt khoát gọi công an phường đến giải quyết vụ việc.

Anh chồng tội nghiệp còn kể thêm, mặc dù hai đứa con ở nhà chẳng có cái ăn nhưng người vợ này lại sẵn sàng nấu đồ ngon mang đến tẩm bổ cho người tình của mình.

Cũng trong đoạn clip, người chồng cho biết hai vợ chồng đã kết hôn được 11 năm, có hai người con còn chàng trai trẻ kia chỉ mới quen được 3-4 tháng. Cuối cùng, công an phường đã mời cả 3 người về trụ sở để giải quyết vụ việc. Được biết, sự việc trên diễn ra tại Hà Nội.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm nhưng vụ việc vẫn đang là chủ đề "nóng" trên mạng xã hội. Sau khi xem clip, cư dân mạng đã có cuộc tranh cãi gay gắt. Một số người cho rằng anh chồng nên dứt khoát ly hôn để tránh đau khổ về sau. Tuy nhiên, có không ít bình luận khuyên anh nên cho vợ cơ hội để con cái có gia đình đầy đủ mẹ cha hoặc cố gắng cho các con cái Tết vẹn toàn.

Xôn xao hình ảnh 2 mẹ con cùng đi đánh ghen, lột đồ cô nhân tình bất chấp can ngăn: "Thương nó, ai thương con tôi!" Mặc cho người dân xung quanh can ngăn, cô gái vẫn liên tiếp bị túm tóc, đấm và tát dữ dội từ nhóm gồm 3 phụ nữ khác. "Tôi đã cho nó lối thoát, nhưng nó không chịu thoát.", một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-hai-con-nho-tom-tem-voi-trai-tre-luc-rang-sang-bi-chong-bat-qua-tang-vo-van-co-cai-chi-la-hieu-lam-313262.html