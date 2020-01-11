Một người dân ở Bình Phước trong lúc ra thăm vườn đã phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong bao tải.

Mới đây, người dân ấp Thuận An, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước phát hiện thi thể bé sơ sinh trong vườn điều khiến dư luận địa phương xôn xao.

Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 sáng 11/1, anh H. (36 tuổi, ngụ ấp Thuận An) đi ra vườn cách nhà khoảng 30 mét thì phát hiện một bao tải màu trắng đặt ngay giữa vườn điều.

Thấy nghi ngờ, anh H. mở bao kiểm tra thì phát hiện một bé sơ sinh đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Khám nghiệm xác định nạn nhân là một bé gái sơ sinh. Ngoài thi thể của cháu bé, trong bao tải còn có một vài bộ đồ dính máu. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong vườn điều - Ảnh: Gia đình Việt Nam

Trước đó, người dân TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cũng phát hiện thi thể bé sơ sinh trong thùng rác. Khoảng 8 giờ sáng ngày 30/10/2019, tại đường Nguyễn Hữu Thấu (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) một người dân đi nhặt rác phát hiện một túi nilon đựng tấm chăn bị bỏ trong thùng rác.

Người này mở tấm chăn ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh đã tử vong. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg, không mặc quần áo, trên người còn nguyên dây rốn. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã đặt thùng quyên góp để làm thủ tục mai táng cho cháu bé.

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