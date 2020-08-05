Đồng cảm với sự mất mát của cô gái, lực lượng chức năng đã lập bàn thờ trong khu cách ly để cô chịu tang cha.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái lập bàn thờ trong khu cách ly ở Bình Dương thu hút sự chú ý của nhiều người. Do không thể có mặt ở tang lễ của cha, cô đã cố gắng làm tròn đạo hiếu bằng cách lập bàn thờ tạm trong khu cách ly khiến ai nấy vô cùng xúc động.

Cô gái khóc nghẹn khi nghĩ đến người cha đã khuất - Ảnh: FB

Theo thông tin đăng tải trên Pháp Luật TP.HCM, đoạn video được quay tại Tòa nhà cư xá Becamex thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Đây là khu cách ly tập trung dành cho người về từ nước ngoài.

Người phụ nữ trong clip là chị N. (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Chị N. vừa trở về từ Nhật Bản và được Quân khu 7 bố trí cách ly tại Bình Dương.

Sáng 4/8, chị N. bất ngờ nhận được tin cha mình đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Chị N. xin được về nhà để chịu tang cha.

Tuy nhiên để tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ban điều hành khu cách ly đã giải thích cho chị N. hiểu, động viên chị gắng vượt qua đau thương, tiếp tục hoàn thành thời gian cách ly.

Đồng cảm với sự mất mát của cô gái, lực lượng chức năng đã bố trí một phòng riêng để lập bàn thờ tạm cho chị N. thắp nén hương cho cha.

Mọi người trong khu cách ly chia sẻ mất mát với chị N. - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận xúc động: "Nhìn mà thương quá! Mong chị sớm vượt qua nỗi đau"; "Dù có khó khăn thế nào thì Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch sớm thôi"; "Hãy vững tin vào sự chỉ đạo của chính phủ, thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch"...

Trước đó, vào rạng sáng 29/7, tại khu cách ly tập trung tòa nhà cư xá Becamex, khu phố 5, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát đã tổ chức tiếp nhận 343 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản để thực hiện cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-nghen-long-canh-khu-cach-ly-lap-ban-tho-cho-co-gai-chiu-tang-cha-374587.html