Bình Định: Khai quật tử thi người cha xấu số, nghi bị chính con ruột sát hại

Xã hội 15/05/2022 09:08

Liên quan đến cái chết bí ẩn của ông Lê Văn Tuấn tại Bình Định, lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật ngôi mộ của ông để điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết do nghi ngờ con trai ông là thủ phạm.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, tối 14/5, UBND xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) xác nhận, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh này vừa tổ chức khai quật tử thi ông Lê Văn Tuấn (54 tuổi, xã Cát Nhơn) để điều tra, làm rõ nguyên nhân ông này tử vong. 

"Công tác khai quật được cảnh sát phụ trách, bảo vệ nghiêm ngặt, địa phương chỉ bố trí lực lượng để hỗ trợ bên ngoài", ông Nguyễn Vũ Bằng, Chủ tịch UBND xã Cát Nhơn thông tin nhanh.

Bình Định: Khai quật tử thi người cha xấu số, nghi bị chính con ruột sát hại - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tiến hành khai quật mộ của ông Lê Văn Tuấn - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn theo nguồn tin từ Dân Việt, theo điều tra ban đầu, ông Tuấn tử vong vào chiều 10/5, được đưa đến chôn tại nghĩa trang xã Cát Nhơn. Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát nghi ngờ ông Tuấn bị chính con trai ruột là  người này là Lê Văn Tài (32 tuổi) đâm dẫn đến tử vong.

Thời điểm ông Tuấn tử vong, trong nhà chỉ có ông Tuấn và con trai. Cả hai bên có uống nhiều rượu, xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Tuấn tử vong, người con trai nói với gia đình là do ông tự ngã rồi chết nên người nhà không báo với công an mà tự mai táng vào 11/5.

Hiện Tài đã bị Công an tỉnh Bình Định tạm giữ hình sự để củng cố điều tra, làm rõ hành vi.

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Trong lúc đang cùng chú ruột và vợ gom lúa vừa gặt để chạy mưa, người đàn ông bất ngờ bị sét đánh trúng, tử vong trên đường đưa tới bệnh viện.

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