Mới đây, một phụ huynh đã đăng ảnh lên mạng xã hội, tố nữ giáo viên đánh học sinh lớp 3 bầm chân. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Phương Nam - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết đơn vị này đã nắm được thông tin vụ phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh lớp 3 tại Trường tiểu học Hoàng Quốc Việt trên mạng xã hội.

Phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh bầm chân - Ảnh: Internet

Trước đó, vào tối 20/5, một phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh bé T.Q.C (đang là học sinh lớp 3 tại Trường tiểu học Hoàng Quốc Việt) bị đánh bầm người kèm theo lời tố việc giáo viên chủ nhiệm đánh con mình. Cụ thể, vào ngày 8/5, bé C. đi học về thì phụ huynh phát hiện trên cổ chân, vùng sau đùi chân trái của em bị sưng phù, bầm tím.

Khi được hỏi thì bé kể bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước đánh vào chân ở trường. Sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa con đến Trung tâm y tế TP. Quy Nhơn để thăm khám. Theo kết quả thăm khám ban đầu, các bác sĩ kết luận bé bị đụng dập tại cổ chân trái do tác động của vật cứng.

Đơn thuốc của em C. - Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin phụ huynh của em C. chia sẻ trên Thanh niên, vào ngày 11/5, họ đã đến trường để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua nhưng nhà trường vẫn chưa đưa ra ý kiến gì. Trong khi đó, cô chủ nhiệm vẫn chưa nhận sai hay xin lỗi.

Hiện vụ việc vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Mọi người hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ việc.

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