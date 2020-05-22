Hiện gia đình đã làm đơn phản ánh vụ việc thầy giáo đánh học sinh khiến em L.P.D bị ngất tại trường, phải nhập viện cấp cứu.

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thơm, mẹ em L.P.D, học sinh lớp 7B trường THCS Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), thầy giáo Nguyễn Văn Quân đã đánh học sinh khiến D. ngất xỉu, nhập viện.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 15/5, trong giờ thể dục của thầy Quân, em D. bị thầy chửi bới, đánh đập khiến em bị ngất tại trường. Sau đó, nạn nhân được nhà trường đưa đi cấp cứu.

Gia đình đã làm đơn tố cáo thầy giáo đánh học sinh đến ngất xỉu - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của chị Thơm trên Công lý, khi chị vào viện, D. đang được các bác sĩ cho thở máy oxy cấp cứu tạm thời. Sau đó, vì bệnh tình có dấu hiệu trở nặng nên bệnh viện đã chuyển em lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin các giáo viên trong trường kể lại, vào cuối tiết 4 môn thể dục của lớp 7B do thầy Quân dạy, em D. chạy sang lớp 7D trèo bám vào cửa sổ, bị giáo viên nhắc nhở nhưng không nghe. Sau đó, thầy Quân lại quát thì em học sinh này đã có thái độ. Trong lúc nóng giận, thầy giáo đã tát học sinh 1 cái và đá vào mông 1 cái. Sau đó, thầy Quân đã báo cáo sự việc với giáo viên chủ nhiệm. Em D. sau đó cũng đã lên lớp viết tường trình.

Hiện em D. vẫn đang tiếp tục nằm viện điều trị - Ảnh: Internet

Đến khoảng 10 giờ 35 phút cùng ngày, sau khi tan học, em D. bị ngất xỉu ở trường. Ngay lập tức, thầy Quân và một số giáo viên khác đã đưa em đi cấp cứu tại trạm Y tế xã.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình giáo viên đã liên tục đến thăm hỏi, động viên và chăm sóc em D. Được biết, em D. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc chậm, đau đầu, chóng mặt, không liệt, không khó thở, huyết áp ổn định. Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra cho thấy não của em chưa có dấu hiệu bất thường nào, ổ bụng bình thường.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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