Thanh Hóa: Thầy giáo bị tố tát, đánh khiến học sinh lớp 7 ngất xỉu phải nhập viện

Xã hội 22/05/2020 17:19

Hiện gia đình đã làm đơn phản ánh vụ việc thầy giáo đánh học sinh khiến em L.P.D bị ngất tại trường, phải nhập viện cấp cứu.

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thơm, mẹ em L.P.D, học sinh lớp 7B trường THCS Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), thầy giáo Nguyễn Văn Quân đã đánh học sinh khiến D. ngất xỉu, nhập viện.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 15/5, trong giờ thể dục của thầy Quân, em D. bị thầy chửi bới, đánh đập khiến em bị ngất tại trường. Sau đó, nạn nhân được nhà trường đưa đi cấp cứu.

danh hoc sinh 1
Gia đình đã làm đơn tố cáo thầy giáo đánh học sinh đến ngất xỉu - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của chị Thơm trên Công lý, khi chị vào viện, D. đang được các bác sĩ cho thở máy oxy cấp cứu tạm thời. Sau đó, vì bệnh tình có dấu hiệu trở nặng nên bệnh viện đã chuyển em lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin các giáo viên trong trường kể lại, vào cuối tiết 4 môn thể dục của lớp 7B do thầy Quân dạy, em D. chạy sang lớp 7D trèo bám vào cửa sổ, bị giáo viên nhắc nhở nhưng không nghe. Sau đó, thầy Quân lại quát thì em học sinh này đã có thái độ. Trong lúc nóng giận, thầy giáo đã tát học sinh 1 cái và đá vào mông 1 cái. Sau đó, thầy Quân đã báo cáo sự việc với giáo viên chủ nhiệm. Em D. sau đó cũng đã lên lớp viết tường trình. 

danh hoc sinh 2
Hiện em D. vẫn đang tiếp tục nằm viện điều trị - Ảnh: Internet

Đến khoảng 10 giờ 35 phút cùng ngày, sau khi tan học, em D. bị ngất xỉu ở trường. Ngay lập tức, thầy Quân và một số giáo viên khác đã đưa em đi cấp cứu tại trạm Y tế xã.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình giáo viên đã liên tục đến thăm hỏi, động viên và chăm sóc em D. Được biết, em D. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc chậm, đau đầu, chóng mặt, không liệt, không khó thở, huyết áp ổn định. Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra cho thấy não của em chưa có dấu hiệu bất thường nào, ổ bụng bình thường.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ học sinh lớp 1 bị phê bình vì đến trường sớm: "Không phải do yêu cầu của Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, cháu được Sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng đã đi ra ngoài cổng trường"

Vụ học sinh lớp 1 bị phê bình vì đến trường sớm: "Không phải do yêu cầu của Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, cháu được Sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng đã đi ra ngoài cổng trường"

Trong thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tại buổi làm việc với Trường Tiểu học Quang Trung về việc học sinh bị phê bình vì đến trường sớm nêu rõ vụ việc "không phải do yêu cầu của Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, cháu T. được Sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng đã đi ra ngoài cổng trường".

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Hóa tát học sinh bạo lực học đường

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 38 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 40 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 57 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản