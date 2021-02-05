Ông N. được các y bác sĩ yêu cầu đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, người này chẳng những không chấp hành mà còn đánh bác sĩ.

Sự việc diễn ra vào ngày 3/2 tại khoa cấp cứu của Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Theo đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 3/2, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân H.N (42 tuổi, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trong tình trạng bị nhiều vết rách lớn ở tay, máu chảy nhiều.

Lúc này, nhân viên y tế đưa khẩu trang và nhắc nhở ông N. đeo vào để đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông N không chịu rồi liên tục quát nạt các y tá, bác sĩ.

Bệnh nhân đánh bác sĩ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang - Ảnh cắt từ clip

Các y bác sĩ đã giải thích để bệnh nhân hiểu và đưa đi chụp X Quang. Sau khi chụp X Quang xong, ông N. được bác sĩ C.A.T khám. Bác sĩ tiếp tục nhắc nhở bệnh nhân đeo khẩu trang nhưng ông N. không chịu, còn đấm liên tiếp vào mặt bác sĩ. Hậu quả, bác sĩ T. bị thương ở mặt, đau đầu và tâm lý bất ổn.

Vụ bệnh nhân đánh bác sĩ đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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