Trao đổi với Tuổi Trẻ, nạn nhân Bùi Thị Trà M. bàng hoàng kể lại kí ức ám ảnh đó: Hơn 18h ngày 21/2, M. vào phòng hát cùng nhóm khách dưới tầng hầm quán karaoke Luxury II. Trong nhóm này có bị can Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, sau này M. mới biết tên).

Được biết, 2 nạn nhân thoát chết khỏi những nhát dao đoạt mạng là 2 cô gái trẻ, Bùi Thị Trà M. (21 tuổi, quê Thái Nguyên) và Đỗ Khánh L. (23 tuổi, quê Hà Nam). Cả 2 nạn nhân đều được kịp thời đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội).

"Lúc đầu trong quán hát anh Dũng vẫn hát và nói chuyện cùng mọi người nhưng vẻ mặt tỏ ra cau có", M. cho biết thêm.

Sau đó, M. có ra ngoài, lên phía trên tầng 1 đứng. Khoảng 10 phút sau, cô nghe tiếng la thất thanh phát ra từ trong phòng hát. M. nghe mọi người hét “Nó có dao”. Ngay lập tức, cô gái trẻ thấy Dũng xuất hiện, trên tay lăm lăm con dao. Cô hoảng loạn bỏ chạy thì bị Dũng đâm một nhát vào mông bên phải. Rất may M. đã chạy thoát kịp ra ngài đường và được bạn bè đưa đi cấp cứu trong đêm.

Tại khoa ngoại của bệnh viện, nạn nhân Đỗ Khánh L. (23 tuổi, quê Hà Nam) cũng bị nghi can Dũng đâm trúng vùng bụng, cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật cách đây mấy hôm. L. cho hay, tối đó vào phòng hát được hơn 40 phút thì cả nhóm đều xỉn rượu. Bản thân cô cũng quá say nên không nhớ hết diễn biến vụ án. “Chỉ đến khi anh ta rút dao ra, tôi mới biết mình bị đâm. Lúc này, tôi bừng tỉnh thì thấy chỉ còn một mình tôi trong phòng hát", L. kể lại.

Sau đó, L. dùng tay giữ vào vết thương, bò ra khỏi phòng hát. Ra đến cửa phòng, L. thấy một nạn nhân nam bị đâm, nằm gục trên cầu thang. L. lập tức gọi điện thoại cho người thân, thông báo bị đâm rồi được mọi người đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân M. đang dần hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, tối 21/2, đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân trong vụ thảm án ở quán karaoke Luxury (Hòa Bình), trong đó có một nữ bệnh nhân bị đâm thấu tim, tử vong ngoại viện.

Hiện trường quán karaoke nơi xảy ra vụ thảm án - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Hai nữ bệnh nhân còn lại thì một người bị đâm thấu bụng và một người bị đâm vào vùng mông. Hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân đang dần hồi phục.

Sáng 24/2, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan điều tra đang ghi lời khai bị can Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ngoài ra qua quá trình test nhanh, cơ quan chức năng còn xác định bị can Dũng cùng 4 người trong nhóm hát 14 người hôm đó, đều dương tính với ma túy.