Do bị chửi mắng, Nình ôm hận rồi dùng gậy sắt đánh chết chủ nợ. Hiện nghi can đã bị khởi tố tội danh giết người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Hoàng Văn Nình (SN 1991, trú tại thôn Na Kinh, xã Na Khê, huyện Yên Minh, Hà Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Hoàng Văn Nình đánh chết chủ nợ - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin trên Tiền Phong, Hoàng Văn Nình mượn của anh Vi Quang Hà (SN 1998, trú tại thôn Trung Sơn, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) 12 triệu đồng để ăn chơi tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị Hà chửi mắng nhiều lần để đòi nợ, Nình nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 21 giờ ngày 3/10, Nình hẹn gặp Hà tại ngã tư đường thuộc thôn Na Kinh, xã Na Khê để trả nợ.

Tại đây, hai bên xảy ra tranh cãi to tiếng. Nình bất ngờ rút trong người ra một chiếc gậy sắt vụt liên tiếp vào đầu Hà rồi bỏ trốn. Phát hiện sự việc, người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên Hà đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Hà Giang vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm đánh chết chủ nợ.

Nữ nghi can cướp ngân hàng ở Sài Gòn từng là thí sinh gameshow hài, khai nhận đi cướp do nợ nần Thắng từng tham gia nhiều gameshow nhưng không thành công lại thêm nợ nần nhiều người, chính vì thế, Thắng đã lên kế hoạch cướp ngân hàng.

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