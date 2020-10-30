Bị bố mẹ la mắng chuyện yêu đương, nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử

Xã hội 30/10/2020 10:20

Bị bố mẹ la mắng chuyện yêu đương làm ảnh hưởng việc học, nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Mới đây, tại khu vực sông Ka Long, phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xảy ra sự việc nữ sinh nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận địa phương. 

Theo thông tin trên Vietnamnet, khoảng 20 giờ ngày 29/10, người dân phát hiện nữ sinh V.T.P. (SN 2003) gieo mình xuống sông Ka Long nên lập tức báo công an.

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Cơ quan chức năng tìm kiếm nữ sinh nhảy cầu tự tử - Ảnh: Vietnamnet

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Tối cùng ngày, em P. bị bố mẹ la mắng chuyện yêu đương làm ảnh hưởng học hành. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, nữ sinh đã chạy ra ngoài rồi dẫn đến sự việc đau lòng trên. 

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Từ khóa:   Quảng Ninh nhảy sông tự tử nữ sinh tự tử

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