Sau khi bị bắt quả tang trộm thuốc lá trong cửa hàng, người phụ nữ này đã nhanh chóng cởi hết quần ngoài lẫn nội y của mình rồi quỳ lạy xin chủ cửa hàng tha thứ.

Khi bị bắt quả tang, các đạo tặc có rất nhiều cách khác nhau để thoát tội. Có người chọn cách chối đến cùng, có người chọn cách chạy trốn. Cũng có không ít đạo tặc chọn cách chống trả hòng bỏ trốn. Tuy nhiên, việc cởi sạch quần rồi quỳ xuống “ăn vạ” như người phụ nữ trong trường hợp dưới đây thì vô cùng hiếm thấy.

Theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, người phụ nữ này bị bắt gặp ăn trộm 5 cây thuốc lá hiệu 3 số trong một cửa hàng tạp hóa.

Khi bị chủ cửa hàng và nhiều người vây quanh, dọa báo cảnh sát thì nữ đạo tặc liền tụt quần xuống cầu xin mọi người thả ra, nếu không sẽ không kéo quần lên.

Vụ việc thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Sau cùng vì không muốn làm lớn chuyện, chủ cửa hàng đã tha cho người này rời đi.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện này đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Đặc biệt, nhiều người còn bày tỏ sự khinh thường đối với kẻ cắp vì đã lười biếng còn đánh mất hết lòng tự trọng của mình khi tụt quần giữa đám đông chỉ để thoát tội.

“Từ trước đến nay, ghét nhất phường trộm cướp. Toàn những người trẻ, khỏe không mà lại đi trộm, cướp của người khác. Chị này còn hiền chứ gặp tôi là gọi công an xuống xem có ăn vạ nổi không”, L.K bức xúc.

“Công nhận để có tiền thì những người này ngay cả danh dự cũng không cần. Chỉ mong công an bắt hết lũ này để cho dân đỡ khổ”, một cư dân mạng ý kiến.

Hiện vụ việc vẫn đang được cư dân mạng liên tục bình luận, chia sẻ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bat-qua-tang-an-trom-nu-quai-tut-het-quan-dai-lan-noi-y-quy-lay-xin-tha-327143.html