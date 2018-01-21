Bé trai nằm xuống là tắt thở, ba mẹ phải thay nhau bế cả đêm: Nhìn con khóc mà tim đau thắt

Từ lúc sinh ra, bé Lê Tiến Gia Bảo đã phải nhập viện vì mắc căn bệnh dị tật bẩm sinh. Căn bệnh quái ác khiến em không thể thở bằng mũi hay nằm ngủ như bình thường. Để con trai có thể sống sót qua ngày, vợ chồng anh Tiến phải thay nhau thức bế bé cả đêm.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, anh Lê Tiến Viện (sinh năm 1989, ngụ xóm 18, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết anh và chị Phan Thị Lộc (sinh năm 1992) kết hôn được gần 3 năm. Hiện vợ chồng anh Viện có hai người con, bé lớn được 2 tuổi còn bé Bảo mới 4 tháng tuổi. Khi bé Bảo chào đời, gia đình chưa kịp hạnh phúc thì chết lặng vì các ngón tay, chân của đứa trẻ dính sát vào nhau. Chưa hết, hai tay của bé còn úp chặt vào hai bên vành tai, gia đình phải tốn khá nhiều công sức mới có thể gỡ ra. Phần trán của bé bị hóp vào bên trong, lồng ngực hẹp, hở hàm ếch.

Các ngón tay... ...và ngón chân của bé Bảo dính liền lại với nhau - Ảnh: Nhân vật cung cấp Sinh ra chưa đầy một tháng, bé Bảo đã phải nhập viện vì bị viêm phổi nặng. Căn bệnh viêm phổi cùng với những dị tật trên người khiến bé Bảo không thể thở bằng mũi, không nằm ngửa được bình thường như bao đứa trẻ khác. Để con có thể ngủ và bú sữa, anh Tiến và chị Lộc phải thay nhau bế con đứng thẳng cả ngày lẫn đêm. Mỗi lần bú, cứ khoảng 1 phút thì lại ngắt để bé thở và lấy sức bú tiếp. Vì khó thở nên bé thường xuyên quấy khóc, không ngủ, không bú. Khi nhắc đến đứa con tội nghiệp, vợ chồng anh Viện, chị Lộc không cầm được nước mắt. Anh Viện nói: "Mong ước lớn nhất hiện tại của gia đình là cháu có thể khỏe mạnh. Để con tôi sống sót, muốn tôi làm gì cũng được. Nhìn con khóc mà tim gan tôi đau thắt, ước gì tôi có thể gánh chịu thay nó".

Vợ chồng anh Viện, chị Lộc phải thay nhau bế bé cả ngày lẫn đêm vì nếu nằm xuống quá 5 phút, bé sẽ bị tắt thở - Ảnh: Nhân vật cung cấp Theo chẩn đoán của bác sĩ, bé Bảo bị mắc hội chứng Apert, một căn bệnh đa dị tật bẩm sinh. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết nguyên nhân gây ra căn bệnh này là do đột biến gen, hiện nay vẫn chưa có cách chữa trị. Bác sĩ còn chia sẻ thêm đây là một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, tỷ lệ mắc bệnh trên thế giới là 1/65.000 trẻ. Hiện nay toàn bộ thu nhập của gia đình đều phụ thuộc vào hai sào ruộng trồng hoa màu - Ảnh: Nhân vật cung cấp Gia đình anh Viện, chị Lộc thuộc diện hộ nghèo trong xã - Ảnh: Nhân vật cung cấp Trước đây, mặc dù nhiều lần được bác sĩ khuyên nên đưa con đi Bệnh viện Trung ương điều trị nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, anh Viện và chị Lộc vẫn chưa thể đưa con đi. Tất cả thu nhập của gia đình trước đây đều phụ thuộc vào tiền công làm phụ hồ của anh Viện và hai sào ruộng trồng hoa màu. Tuy nhiên, từ lúc bé Bảo chào đời, anh Viện phải nghỉ việc ở nhà để phụ vợ chăm sóc con. Vì vậy, hoàn cảnh gia đình càng khó khăn hơn. Hiện bé Bảo phải nhập viện để mổ họp sọ - Ảnh: Nhân vật cung cấp Ông Lê Tiến Kiểm (trưởng thôn 18) cho biết gia đình anh Viện và chị Lộc thuộc hộ nghèo ở địa phương. Hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn, hai anh chị còn có bé gái 2 tuổi, hiện đang ở nhà ngoại vì không ai chăm sóc. “ Để ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh bé Bảo, các mạnh thường quân và quý độc giả có thể liên hệ: Anh Lê Tiến Viện thôn 18, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0988.831.442 Số tài khoản của anh Viện: 51510000327631, ngân hàng BIDV, chi nhánh huyện Quỳnh Lưu. “

Xót xa mẹ hiếm muộn chờ đợi bao năm cuối cùng con sinh ra lại dị tật 3 tay Ngày Tiểu Lý mang thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo, cả gia đình cô đã cực kỳ vui mừng. Không ai ngờ được đứa trẻ sinh ra lại mang dị tật.

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