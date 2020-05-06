Bé trai 3 tuổi đuối nước thương tâm khi theo hai anh trai ra suối chơi

Xã hội 06/05/2020 17:34

Trong lúc hai anh mải chơi đùa thì bé trai 3 tuổi đã một mình xuống suối tắm. Vì không biết bơi nên nạn nhân đã đuối nước thương tâm.

Mới đây, trên địa bàn xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến bé trai 3 tuổi tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ chiều 5/5, em Vi Bảo An (SN 2017, ngụ bản Phục, xã Đôn Phục) cùng với 2 anh trai (học lớp 3 và lớp 1) ra khe suối phía trước nhà để tắm.

Mải chơi đùa cho đến tận chiều tối, khi có người đàn ông trong xóm đi qua suối nhắc nhở về nhà thì hai anh trai mới quay lại tìm An thì không thấy em đâu.

Không lâu sau, thi thể bé trai 3 tuổi đã được tìm thấy. Trong lúc hai anh mải chơi đùa, An đã một mình xuống suối tắm. Vì không biết bơi nên bé trai đã đuối nước tử vong.

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Theo hai anh ra suối chơi, bé trai 3 tuổi đuối nước tử vong - Ảnh: Báo Nghệ An

Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, có 4 người con, ngoài An và hai anh trai đang học tiểu học, còn có một bé gái mới vài tháng tuổi. 

Hiện bé trai đã được gia đình mai táng theo phong tục của địa phương. Chính quyền xã cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và chia buồn cùng gia đình.

Cách đây không lâu, tại xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cũng xảy ra vụ 2 chị em ruột bị đuối nước thương tâm do đi tắm suối.

Vào ngày 21/4, nhóm nữ sinh rủ nhau đi tắm tại suối Nà Nheo (xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn). Trong lúc tắm, 2 chị em ruột Hoàng Thị Du (SN 2002) và Hoàng Thị Danh (SN 2004), trú tại thôn Sung Lảng, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn bị nước cuốn trôi. 

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương đã tổ chức vớt thi thể 2 cháu lên bờ giao cho gia đình tổ chức mai táng. Hai chị em Du và Danh đang theo học tại Trường THPT số 4, huyện Văn Bàn còn bố mẹ đang đi làm ăn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Công an xã báo cáo cấp trên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm này.

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