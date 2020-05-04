Đang chở con đi dạo, nam thanh niên nhảy xuống sông cứu cô gái bị đuối nước

Đang đi chơi cùng con, anh Tuyến phát hiện một cô gái chới với dưới sông nên bất chấp nguy hiểm, lao xuống sông cứu người bị đuối nước.

Cơ quan chức năng phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nam thanh niên liều mình lao xuống sông cứu người bị đuối nước.

Khoảng 10 giờ ngày 3/5, anh Nguyễn Văn Tuyến đang chở con đi dạo quanh bờ kè sông Trí, đoạn qua xóm 1, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh thì phát hiện một chiếc xe đạp điện dựng trên bờ.

Nghi có việc chẳng lành, anh Tuyến dừng xe kiểm tra và phát hiện một cô gái đang chới với trên mặt nước. Anh Tuyến lập tức hô hoán người dân, đồng thời bơi ra sông cứu cô gái vào bờ an toàn.

Đang chở con gái đi dạo, anh Tuyến lao xuống sông cứu người bị đuối nước - Ảnh: FB

Người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: FB

Sau đó, mọi người đã đưa cô gái đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu. Hiện sức khỏe người này đã ổn định.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo Gia Đình và Xã Hội, nạn nhân là Đ.N.L. (SN 2004, trú tại thôn 3, xã Kỳ Hoa), đang là học sinh Trường THPT Kỳ Anh. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cách đây ít ngày, tại xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cũng xảy ra trường hợp tương tự. Tuy nhiên, nam thanh niên cứu bạn đã chết đuối thương tâm.

Chiều 1/5, anh H. (18 tuổi, trú TP. Huế) cùng em trai và 4 người bạn đi tắm biển. Khoảng 16 giờ cùng ngày, H. phát hiện thấy bạn mình bị đuối nước nên bơi ra để cứu thì cả hai người đều bị sóng lớn cuốn trôi ra xa.

Nghe tri hô, một người dân gần đó đã bơi ra cứu được bạn của H. Còn H. thì bị sóng biển cuốn mất tích. Đến chiều 3/5, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của nam thanh niên. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cứu bạn bị sóng biển cuốn, nam thanh niên đuối nước thương tâm Thấy bạn bị đuối nước, H. liền bơi ra ứng cứu, tuy nhiên do sóng biển lớn nên H. bị cuốn ra xa dẫn đến tử vong.

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