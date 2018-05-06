Chỉ vì một phút bất cẩn, quên khóa xe khi nhặt dép cho con, người mẹ trẻ đã vĩnh viễn mất đi đứa con trai 3 tuổi.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 4/5 vừa qua tại thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chị T.N.N chuẩn bị đưa con trai 3 tuổi là cháu R. đi học thì thấy con bị rơi dép. Người mẹ bèn xuống xe nhặt nhưng lại quên tắt máy.

Ngồi trên xe, bé R. vô tình nắm lấy tay ga rồi rồ ga khiến chiếc xe lao nhanh. Bé trai ngã và đập đầu xuống sân.

Gia đình đau đớn làm đám tang cho bé R. - Ảnh: Internet

Mặc dù được người thân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, ông Lê Quang Thịnh cho biết bé R. là con trai duy nhất của chị T.N.N và anh L.Q.T. Tại địa phương, anh T. làm nghề lái xe thuê nhưng nhiều tháng qua không có công việc nên ở nhà. Chị N. bán thuê cho người khác trong chợ. Gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn.

Cẩn thận kẻo mất con vì bất cẩn

Thời gian qua có rất nhiều trường hợp cha mẹ cho con ngồi phía trước rồi quên tắt máy khi xuống xe đã dẫn đến tai nạn thương tâm.

Ở nước ta, nhiều phụ huynh có thói quen cho con đứng hay ngồi phía trước mà không biết rằng đây là vị trí vô cùng nguy hiểm. Trẻ có thể vô tình đè vào tay ga khiến xe lao nhanh gây thương tích, nhất là khi bạn quên tắt máy lúc xuống xe và bỏ con một mình trên đó.

Để phòng tránh các tai nạn thương tâm, phụ huynh phải nhớ tắt máy và rút chìa khóa xe ngay lập tức. Ngoài ra, cha mẹ phải cảnh báo con không được bám vào tay ga. Tốt nhất, phụ huynh không nên cho con em mình ngồi hoặc đứng phía trước.

Nếu trong trường hợp không thể tắt máy được thì cha mẹ phải nhớ giữ tay thắng (đối với xe ga) và chân thắng (đối với xe số) để tránh các trường hợp nguy hiểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-3-tuoi-chet-thuong-tam-vi-mot-phut-bat-can-cua-nguoi-me-loi-canh-bao-danh-cho-cac-phu-huynh-281566.html