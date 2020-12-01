Bé trai 1 tuổi mắc Covid-19 đến nhiều quán ăn, hội chợ, tiếp xúc gần với 17 người

Bé trai 1 tuổi nhiễm Covid-19 đã tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 1.347. Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân đến nhiều quán ăn và tiếp xúc gần với 17 người.

Tối 1/12, Bộ y tế đã thông báo lịch trình của bệnh nhi nhiễm Covid-19 ở TP.HCM.

Cụ thể: Bệnh nhân D.G.H. (nam, 1 tuổi, ngụ Lò Gốm, phường 7, quận 6, TP.HCM).

Bé H. được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 vào 18 giờ ngày 30/11/2020.

Bệnh nhi đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, không có triệu chứng.

Bé trai 1 tuổi nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet

Lịch trình di chuyển

Ngày 22/11, bệnh nhân H. cùng gia đình bệnh nhân thứ 1.347 đi thăm thầy cô ở 205 đường số 3, Bình Trị Đông B, Bình Tân.

Ngày 23/11, bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân 1.347 đi ăn tại quán Hoàng Ty (120 Thành Thái, phường 12, quận 10); sau đó đến karaoke 120 Thành Thái, phường 12, quận 10.

Ngày 25/11, bệnh nhân cùng 4 người thân của bệnh nhân thứ 1.347 đến quán ốc Phượng (47 Công chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11).

Ngày 27/11, bệnh nhân đi cùng 2 người nhà của bệnh nhân thứ 1.347 ra sân bay, ở khu vực ngồi chờ, sau đó đi ăn bún đậu Mẹt ở 839/12 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, rồi về nhà bệnh nhân thứ 1.347 và có tiếp xúc với bệnh nhân này.

Ngày 28/11, ba mẹ bệnh nhân chở bệnh nhân và cháu cùng nhà đi hội chợ tại 634 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6.

Ngày 29/11, bệnh nhân đi cùng ba mẹ đến chùa Bốn Mặt (17 Trường Đình Hội, phường 16, quận 8); đến phòng trọ tại hẻm 188 An Dương Vương, phường 16, quận 8, gặp bà ngoại và cậu.

Ngày 30/11, bệnh nhân được lấy mẫu tại quận 6 và chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Qua điều tra lịch trình tiếp xúc, xác định có 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tất cả đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

TP.HCM: Thêm 2 người nhiễm Covid-19, có trẻ mới 14 tháng tuổi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo TP. HCM có thêm 2 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2.

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