Bé trai 1 tuổi mắc Covid-19 đến nhiều quán ăn, hội chợ, tiếp xúc gần với 17 người

Xã hội 01/12/2020 19:50

Bé trai 1 tuổi nhiễm Covid-19 đã tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 1.347. Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân đến nhiều quán ăn và tiếp xúc gần với 17 người.

Tối 1/12, Bộ y tế đã thông báo lịch trình của bệnh nhi nhiễm Covid-19 ở TP.HCM.

Cụ thể: Bệnh nhân D.G.H. (nam, 1 tuổi, ngụ Lò Gốm, phường 7, quận 6, TP.HCM).

Bé H. được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 vào 18 giờ ngày 30/11/2020.

Bệnh nhi đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, không có triệu chứng.

nhiem covid 19
Bé trai 1 tuổi nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet

Lịch trình di chuyển

Ngày 22/11, bệnh nhân H. cùng gia đình bệnh nhân thứ 1.347 đi thăm thầy cô ở 205 đường số 3, Bình Trị Đông B, Bình Tân.

Ngày 23/11, bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân 1.347 đi ăn tại quán Hoàng Ty (120 Thành Thái, phường 12, quận 10); sau đó đến karaoke 120 Thành Thái, phường 12, quận 10.

Ngày 25/11, bệnh nhân cùng 4 người thân của bệnh nhân thứ 1.347 đến quán ốc Phượng (47 Công chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11).

Ngày 27/11, bệnh nhân đi cùng 2 người nhà của bệnh nhân thứ 1.347 ra sân bay, ở khu vực ngồi chờ, sau đó đi ăn bún đậu Mẹt ở 839/12 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, rồi về nhà bệnh nhân thứ 1.347 và có tiếp xúc với bệnh nhân này.

Ngày 28/11, ba mẹ bệnh nhân chở bệnh nhân và cháu cùng nhà đi hội chợ tại 634 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6.

Ngày 29/11, bệnh nhân đi cùng ba mẹ đến chùa Bốn Mặt (17 Trường Đình Hội, phường 16, quận 8); đến phòng trọ tại hẻm 188 An Dương Vương, phường 16, quận 8, gặp bà ngoại và cậu.

Ngày 30/11, bệnh nhân được lấy mẫu tại quận 6 và chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Qua điều tra lịch trình tiếp xúc, xác định có 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tất cả đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

TP.HCM: Thêm 2 người nhiễm Covid-19, có trẻ mới 14 tháng tuổi

TP.HCM: Thêm 2 người nhiễm Covid-19, có trẻ mới 14 tháng tuổi

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo TP. HCM có thêm 2 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2.

Xem thêm
Từ khóa:   nhiễm Covid-19 bệnh nhân nhiễm Covid-19 cách ly khẩn cấp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn