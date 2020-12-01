TP.HCM: Thêm 2 người nhiễm Covid-19, có trẻ mới 14 tháng tuổi

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo TP. HCM có thêm 2 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2.

Theo thông tin trên Chính phủ, chiều 1/12, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long vừa thông tin có thêm 2 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 từ bệnh nhân 1347.

Cụ thể, bệnh nhân D.G.H, nam, 14 tháng tuổi (địa chỉ ở 26 Lô E, Lò Gốm, phường 7, quận 6, TP.HCM). Bệnh nhi có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 ngày 22, 23, 25, 27/11. Đến ngày 30/11, bé và mẹ được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM. Bố bé và các thành viên trong gia đình được cách ly tại nhà. Bé được lấy mẫu, xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đêm 30/11.

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long vừa thông tin có thêm 2 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 từ bệnh nhân 1347 ở TP.HCM - Ảnh: Internet

Bệnh nhân thứ 2 là N.T.T, nữ, 28 tuổi, ngụ 70 Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6. Đây là học viên của BN1347 tại Trung tâm Anh ngữ Key English, quận 10. Qua điều tra, truy vết, có 9 người tiếp xúc gần nữ sinh này đã được cách ly và chờ xét nghiệm.

Ai từng đến 6 địa điểm này ở TP.HCM cần liên hệ y tế gấp Những người từng đến 6 địa điểm mà bệnh nhân 1347 từng đến cần liên hệ y tế gấp và thực hiện theo hướng dẫn phòng bệnh của ngành y tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-them-2-nguoi-nhiem-covid-19-co-tre-moi-14-thang-tuoi-388734.html